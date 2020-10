Pelialan hyvät tulevaisuudennäkymät houkuttelevat suomalaisiakin Maltalle

Suomesta on viime vuosina lähtenyt enemmän ja enemmän ihmisiä työskentelemään Maltalle. Erityisesti Maltan kasvava peliala on työllistänyt suomalaisia. Vaikka myös kotimaassamme peliala työllistää paljon, usein myös ulkomailla suomen kieltä osaaville työntekijöille on kysyntää. Pelialasta sosiaalisessa mediassa kertoo esimerkiksi Gamelounge.com. Peliala on maailmanlaajuisesti työllistävä sektori, jonka odotetaan kasvavan jatkuvasti, kun teknologia kehittyy. Erityisesti Suomesta on lähtenyt Maltalle nuoria kaksi- tai kolmekymppisiä, mutta myös vanhempiakin.

Suomalaiset pelaavat väkimäärään nähden todella paljon erilaisia pelejä ja voisi oikeastaan sanoa, että suomalaisten nettipelaajien kasvu on räjähtänyt käsiin. Esimerkiksi vuonna 2014 suomalaisten rahapelaajien määrä oli maailman viidenneksi suurin. Viime vuosina rahapelaaminen kuten muukin pelaaminen on siirtynyt suurimmaksi osaksi nettiin.

Vuoden ympäri paistava aurinko ja rento ilmapiiri houkuttelevat

Suomesta katsottuna Maltalle nuoria osaajia houkuttelee varmasti ainakin lähes koko vuoden paistava aurinko ja sen myötä valoisuus ja lämpö, joka kesäkuukausina usein kipuaa yli 30 asteen. Malta on osa EU:ta, joten sinne muuttaminen on suomalaisille myös kohtuullisen helppoa. On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että Malta on pieni maa ja väkimäärältään pienempi kuin Helsinki. Välimerellä sijaitseva Malta koostuu kahdeksasta saaresta, joista kolme pääsaarta – Comino, Gozo ja Malta ovat asutettuja.

Myös muista pohjoismaista on lähtenyt ihmisiä Maltalle, ja suureksi yllätykseksi esimerkiksi suurin maltalainen pelialan yritys on itse asiassa ruotsalaista omaisuutta. Yleensä pelialalla työskentelevät ovat ulkomaalaisia, mutta peliala työllistää myös maltalaisia sekä suoraan että välillisesti.

Uuteen kulttuuriin ja kieleen sukeltaminen on monelle varsinkin nuorelle pelialalla työskentelevälle toiminut eräänlaisena puskurina. Yllättävän moni on myös jäänyt Maltalle pidemmäksi aikaa kuin alun perin suunnitteli. Mikäli haluat tutustua aiheeseen tätä artikkelia tarkemmin, pikaisella Google-haulla netistä löytyy paljon suomeksi kirjoitettuja artikkeleita ja blogeja aiheeseen liittyen.

Työskentelyilmapiiri maltalaisessa yrityksestä voi olla suomalaista rennompaa, riippuen tietenkin yrityksestä. Jotkut yritykset tarjoavat työntekijöilleen esimerkiksi lomamatkoja ja kustantavat esimerkiksi yksityisen sairasvakuutuksen. Kansainvälisessä työilmapiirissä työskentely on useimpien mielestä suuri plussa. Aina ei tietenkään vieraassa maassa työskentely ole ruusuilla tanssimista, vaan tavallinen arki tulee nopeasti mukaan kuvioihin. Maltalainen infrastruktuuri ei ole kovin kehittynyttä, joten päivittäinen ruuhkassa seisomiseen maltalaiset ovat tottuneet, mutta suomalaiset eivät niinkään.

Suomalaisyrittäjiäkin löytyy

Yhtenä syynä pelialan kasvuun Maltalla on kevyt verotus. Vaikka ulkomaalaisia rahapelejä ei saa markkinoida Suomessa, mikään ei estä suomalaisia etsimästä niitä netistä ja pelaamasta niitä. Maltan peliala on vaurastuttanut myös suomalaisyrittäjiä. Suomalaiset yrittäjät tekevät usein nettipelejä suomen kielellä suomalaisten pelattavaksi. Pelkästään vuonna 2014 suomalaiset käyttivät nettipelaamiseen yhteensä 2,2 miljardia euroa, joten ihan pienistä summista ei ole kyse.

Pelialalla menestyminen ei kuitenkaan ole helppoa, kun kilpailevia yrityksiä on niin paljon. Ylen uutisen mukaan esimerkiksi LuckyDinon omistaja Robert Reinikaisen mukaan pelialalla menestyminen edellyttää, että tietää mitä tekee.

Malta aloitti pelialan sääntelyn vuonna 2004. Sääntely on ollut Maltalle tuottoisaa ja tällä hetkellä pelialan osuus maan bruttokansantuotteesta on yli 10 prosenttia. Palkkataso on Suomea alhaisempi, mutta elinkustannukset huomattavasti edullisemmat. Pelialalla on jatkuva työvoimapula, minkä takia ihmisiä pyritään palkkaamaan mahdollisimman paljon. Alalla on kuitenkin suuri vaihtuvuus eli ihmiset eivät pysy yhdessä työpaikassa kovinkaan pitkään.

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista törmätä rekrytointi-ilmoituksiin, joissa nuorta väkeä houkutellaan etelään esimerkiksi suomenkielisiin asiakaspalvelutehtäviin. Suurimmaksi osaksi nämä tehtävät ovatkin asiakaspalveluun liittyviä, mutta myös muunlaista työtä on tarjolla. Työtä on todennäköisesti tarjolla jatkossakin, koska uusia pelialan yrityksiä ilmaantuu Maltalle kuin sieniä sateella.