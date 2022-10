Perhe elää tyhjän päällä

Oven takana

TV5 klo 22.25

*** Lastenkirjailija Ted ja hänen vaimonsa Marion eivät ainostaan ole menettäneet kaksi teini-ikäistä poikaansa liikenneonnettomuudessa. Näiden mukana he ovat menettäneet elämänsä pohjan, mikä ei puolestaan voi olla vaikuttamatta pikkusisko Ruthin elämään. Suru ja itsesyytökset saavat ihmiset käpertymään sisäänpäin, eikä Tediä ja Marioniakaan voi järin sympaattisina pitää. Mies on itsekeskeinen juoppo, eikä naisestakaan oikein ole kelpo vanhemmaksi. John Irvingin romaani Leski vuoden verran olisi tarjonnut aineksia enempäänkin, mutta kokeneet Jeff Bridges ja Kim Basinger saavat otteen pariskunnan mustelman sävyisistä tunteista. Keskelle kriisin umpihaudetta astuu sitten nuorukainen nimeltä Eddie, Tedin kesäapulainen. Tätä esittää Jon Foster . Pienenä Ruthina hellyttää viisivuotias Elle Fanning , jo kolmannessa filmiroolissaan. (USA 2004)

1918 - mies ja hänen omatuntonsa

TV1 klo 13.15

** Toivo Särkkä rakasti hekumallisia melodraamoja, ja niiden tuntoja ui mukaan myös sisällissodan vuoden vakavaan muistelmaan. Åke Lindman on katumusta ja synnintuntoja poteva pappi. (Suomi 1957)

Night of the Living Dicks

TV2 klo 23.50

*** Joillakin miehillä on käsittämätön tarve lähetellä naisille kuvia omista pikku pippeleistään. Ilja Rautsi kehitteli aiheen tappiinsa lyhyessä kauhukomediassaan. Sonja Kuittinen on noihin dick piceihin tympiintynyt Venla, joka löytää ihmeelliset silmälasit. Ne paljastavat kaikki mulkut miehet, joita sitten myös riittää. Yhtenä niistä uhoaa Tommi Korpela . Ohjaaja-käsikirjoittaja Rautsi on töissään käsitellyt fantasian ja kauhun voimalla esimerkiksi sukupuolirooleja, maskuliinisuuden kriisiä ja perhettä. Night of the Living Dicksin mustaa huumoria vyöryttävässä karnevaalissa eväät riittävät juuri ja juuri parikymmenminuuttiseen. (Suomi 2021)

Pekka Eronen