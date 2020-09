Perhe hylkäsi, kuoro pelasti – tällaisia dokumentteja, sarjoja ja elokuvia nähdään Pride-viikolla

Israelilainen Saar on asunut pian 20 vuotta Lontoossa. Hänellä on hyvä työ, kiva miesystävä ja mukava kuoroharrastus. 150-henkinen gay-kuoro on Saarin elämän, mutta myös dokumentin ilopilkku.

Who's gonna love me now sisältää paljon elämänmyönteisyyttä, mutta siinä käsitellään myös kipeitä asioita ja koskettavia hetkiä.

Kotimaassa vanhoillinen ja uskonnollinen perhe hyljeksii Saaria, jolla on myös hiv.

Enemmän kuin sairaudesta, dokumentti kertoo perhesuhteista, erilaisista arvoista ja kohtaamisen vaikeudesta.

Kehuttuja elokuvia

Kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Pridea juhlitaan Ylellä 6.-16.9. elokuvilla ja dokumenteilla, joita on nähtävillä Yle Teema & Fem -kanavalla sekä Areenassa.

Ohjelmassa on muun muassa vuoden 2017 puheenaihe, rakkaustarina Call Me by Your Name (16.9.). Draama kertoo kahden nuoren, 17-vuotiaan Elion ja 24-vuotiaan Oliverin, yhteisestä kesästä 80-luvun alun Italiassa.

Myös God's Own Country (9.9.) on ylistetty elokuva. Siinä Johnny Saxby pitää maatilaa Yorkshiressä. Arjen ja yksinäisyytensä vastapainona hän harrastaa ryyppäämistä ja irtosuhteita. Kun romanialainen Gheorghe tulee apumieheksi, heidän välilleen syttyy intohimoinen suhde.

Carmen ja Lola (11.9) taas on Madridin romaniyhteisöön sijoittuva tosipohjainen elokuva kahden nuoren naisen rakkaustarinasta, joka uhkaa sulkea heidät yhteisönsä ja jopa perheidensä ulkopuolelle.

Pride-elokuvat ovat osa Teeman ja Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteistyötä.

Sarjoja transsukupuolisten elämästä

Myös useita dokumentteja on tarjolla, kuten tuore Stonewallin perintö -dokumentti (8.9.) kesän 1969 mellakoista, jotka käynnistivät seksuaalivähemmistöjen kansalaisoikeusliikkeen Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Koronan vuoksi Pride siirtyi kesäkuulta syksyyn, eikä tänä vuonna järjestetä kulkuetta. Sen sijaan Yle Teema ja Areena esittävät lauantaina 12.9. kello 16 alkaen suorana lähetyksenä konsertin, jossa esiintyvät muun muassa Alm a, Erika Vikman ja Tuure Boelius .

Myös muun muassa suoratoistopalvelu Dplayssa nähdään erikoisohjelmistoa ohjelmistoa. Sarjoissa seurataan transsukupuolisten elämää, sukupuolenkorjausleikkauksia, pariskuntia prosessin pyörteissä ja drag queeneja.

Dok: Who's gonna love me now, Yle Teema & Fem 6.9. klo 22.50