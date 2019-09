Perheen huominen on hukassa – miltä tuntuu, kun akateeminen ura vaihtuu torikauppiaan hommiin?

Kausi Ranskassa

★★★ Miltä tuntuu, kun akateeminen ura ja lupaava tulevaisuus vaihtuvat vieraaseen maahan, torikauppiaan hommiin ja alituiseen epävarmuuteen? Mahamat-Saleh Harounin elokuva onnistuu hapuillessaankin välittämään sen. Kiitos kuuluu ennen muuta Eriq Ebouaneylle , joka esittää Afrikasta sotaa paennutta leski-isää Abbasia. Sandrine Bonnaire on Carole, joka tukee miestä ja lapsia surun sekä järjestelmän kurimuksessa. Ensiesitys. (Ranska 2017)

Yle Teema & Fem keskiviikko 25.9. klo 21.50

Kesäkaverit

★★★ Enää ei ole kesää jäljellä, mutta Inari Niemen elokuvan ääressä menneitä kesiä on mukava palautella mieliin. Nuoruus, ystävyys ja vapaus liittyvät pakottomaan tarinaan, jossa Iiris ( Anna Paavilainen ) ja Karoliina ( Iina Kuustonen ) lähtevät töihin Hankoon, "miehettömän kaverikesän" viettoon. Suunnitelmiin tulee tietysti muutoksia, mutta sitähän varten elämä on. Kolmanneksi pyöräksi liittyy Minka Kuustosen esittämä Eeva. (Suomi 2014)

TV2 keskiviikko 25.9. klo 21.00

The Circle

★★ "Tietäminen on hyvästä. Kaiken tietäminen on vielä parempaa". Teknologiapomo Tom Hanks puhuu hymyssä suin mukavia, jotka alkavat pelottaa, kun tarkemmin ajattelee. James Ponsoldtin jännäri yrittää muistuttaa, minkälaista pimeyttä sosiaalisen median päivänpaisteen kääntöpuolelta löytyy. Tarina vain on niin nolo, että leffa lentää rähmälleen ennen pitkää. Siitä on nuoren Emma Watsoninkin paha enää kavuta pystyyn. Ensiesitys. (USA 2017)

Nelonen keskiviikko 25.9. klo 21.00