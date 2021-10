Perheenjäsenistä eläimellisimmät – Karvaiset ja karvattomat kaverimme

Nova-corgi toivottaa kaikille tassullisille ja heidän palvelusväelleen hyvää Eläinten viikkoa! Kuva: Outi Ritvanen

Api-koira on 10-vuotias. Kuva: Hanna Mara

Tatu ja Nekku. Tatu on haettu eläinsuojeluyhdistykseltä Varkaudesta, populaatiosta peräisin ja pikkuhiljaa luottamus on voitettu. Nekku on haettu pentuna Sotkamosta, ja vaikka näyttää aina vihaiselta, on maailman luttanoin kissa. Kuva: Noora Kyllönen

Kiinanharjakoira Martti nauttii syksyn aurinkoisista ilmoista. Kuva: Henna Knutars

8-vuotias saksanpaimenkoira Minni on pennusta asti ollut mukana töissä rekan kyydissä. Kuva: Mika Pehkonen

Viljakäärme Tyrion on Joensuusta eläinsuojeluyhdistykseltä, iältään arviolta 6–7 vuotta. Leppoisa käärme, jonka avulla moni on lieventänyt tai päässyt eroon käärmepelostaan. Kuva: Noora Kyllönen

4-vuotias kleinspitz Milo. Kuva: Riikka Haataja

Pienet ja rakkaat italianvinttikoirat Elmo ja Manu. Manu on noin 9 kuukautta ja Elmo-isoveli täyttää joulukuussa kaksi. Kuva: Tuukka Lindfors

1-vuotias hamsteri Elmeri. Kuva: Hanna Mara

Janita Heikkisen saksanpaimenkoira Manu Ristijärvellä. Kuva: Janita Heikkinen

10-vuotias Maltankoira Joy asuu Saksassa omistajansa kanssa. Kuva: Johanna Arndt

Mimosa on 1,5-vuotias kääpiöluppakani. Kuva: Vappu T

1-vuotias havannankoira Laku lempi lenkkimaisemissaan syksyisessä rantapuistossa. Kuva: Piia Rissanen

Masi on vuosi sitten loukutettu rescuekissa, joka on nimestään huolimatta tyttö. Kuva: Vuokko Pulkkinen

5-vuotias welsh corgi pembroke Töpö pyörii Kajaanin syksyisellä rautatieasemalla. Kuva: Miia Merikukka

Miss Adeleide, lempinimeltään Aksu. Aksu täyttää ensi kuussa 15 vuotta ja on rodultaan ragdoll. Aksun lempipuuhaa on valjaissa ulkoilu. Kuva: Vuokko Pulkkinen

Roxi-boxeri ihmettelee syksyä. Kuva: Siri Kiviluoto-Tolonen

Reipas retkikoira Alecta nauttii pitkistä rauhallisista metsälenkeistä ja retkistä. Syyskuussa Alecta omistajineen kävi Kuhmon Iso-Palosella ruskaretkellä. Kuva: Anu Honkonen

Suomenpystykorvat Rilukin Jeli ja Kekkeruusin Vicky ovat mukana kaikilla retkillämme. Mitä pitempi, sen parempi. Kuvassa koirien kanssa Matti Heikkinen. Kuva: Pirjo Heikkinen