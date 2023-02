Perheyrityksessä asiakkaat, henkilöstö ja toimitusjohtaja ovat yhteisellä matkalla

Johanna Lehtonen on kokenut pysäyttäviä kohtaamisia asiakkaiden kanssa ja oppinut, että matkat tuovat kaikki mukana olevat tiiviisti yhteen. Pohjolan Matkan merkityksellisellä matkalla kulkevat mukana niin asiakkaat kuin henkilöstökin toimitusjohtajaa myöten.

Johanna Lehtonen aloitti uransa Pohjolan Matkalla alakouluikäisenä toimiessaan matkanjohtajana Haaparantaan suunnanneella matkalla. Useiden eri tehtävien jälkeen hän siirtyi yrityksen toimitusjohtajaksi vuonna 2005. Pohjolan Matka on perinteinen perheyritys, jonka Johannan isä, Esko Lappalainen, on perustanut. Jo pienenä lapsena Johanna kulki isänsä mukana töissä, eikä ole muuta osannut kuvitellakaan kuin isän jalanjälkien seuraamisen.

Mukana matkassa

Kuten Pohjolan Matkan kuljettajat ja matkustajat kulkevat yhteisellä matkalla, on myös yrityksen henkilöstö mukana perheyrityksen matkassa. "Henkilöstölle perheyrittäjyys näkyy inhimillisyytenä ja elämää katsotaan aina kvartaalia pidemmälle", Johanna sanoo ja lisää, että osan kanssa henkilöstöstä on erittäin läheiset välit ja keskustellaan syvällisistäkin aiheista.

Perheyrittäjyydessä työ ja perhe yhdistyy helpommin ja huomaamatta – näitä asioita pitää luonnollisemmin yhtenäisinä. Johanna kertoo, että isä on kuljettanut häntä pienenä mukana töissä, mikä ei ole ollut siihen aikaan niin itsestäänselvyys. "Tämän vuoksi asiaa ei ole tarvinnut pohtia omalla kohdalla vaan se on ollut alusta alkaen selvää. Omat lapset ovat kulkeneet vauvoina palavereissa mukana, ja tällä hetkellä keskimmäinen kerää taskurahaa työskentelemällä yrityksessä", Johanna kertoo.

"Perhe tuo työhön inhimillisyyttä. Oma henkilöstökin ymmärtää sen, että on ok ottaa aikaa perheelle", Johanna toteaa. Henkilöstöä myös kannustetaan käyttämään perhevapaita ja viettämään aikaa läheisten kanssa. Perheyrittäjyys näkyy vahvasti yrityksen arvoissa, ollen yksi mainituista: vastuullisuus, positiivisuus, ammattitaitoisuus ja kotimainen perheyrittäjyys.

"Yli kaiken hienoimpia asioita ovat olleet onnistuneet asiakaskohtaamiset"

Havahduttavia kohtaamisia

Asiakkaiden kanssa on koettu havahduttavia kohtaamisia ja ikimuistoisia tapahtumia. Matkustajien, matkanjohtajan ja kuljettajan kulkiessa samalla bussilla yhteistä matkaa kaikki kohtaamiset ja kokemukset tiivistävät seuruetta yhä enemmän yhteen.

Johanna muistelee erästä pysähdyttävää matkaa, kun 90-luvulla tehtiin Karjalaan ryhmämatkoja, jossa asiakkaiden omia koteja ja niiden raunioita etsittiin bussilla liikkuen. "Aamulla lähdettiin Niiralan raja-asemalta klo 7.00. Rajalla oli pitkä jono ja tie oli välillä yhtä mutavelliä. Karjalassa tehtiin kiertoajelu, jossa etsittiin ihmisten vanhoja kotipaikkoja", Johanna muistelee ja kertoo, että edellisenä iltana vielä käytiin matkustajien viisumeita läpi. Välillä saattoi olla 10 autolastillisen viisumit tarkistettavana. "Joskus joutui ilmoittamaan osalle, että ei kannata lähteä matkaan, kun viisumi ei ole saapunut", Johanna sanoo.

Karjalan matkalla ei ollut hotellitarjontaa, eli niin asiakkaat kuin kuljettajatkin asuivat paikallisissa perheissä. "Näillä reissulla kuuli paljon tarinoita. Havahduttavinta oli kuulla, kun ensimmäisen kerran paikallinen rouva avautui Stalinin ajoista ja pakkotyöstä, johon heidät oli lähetetty", Johanna muistelee merkittävää kohtaamista lämpimästi.

Karjalan matkoilla evakot pääsivät kotiseudulle ensimmäistä kertaa käymään. "Siellä sitten jännitettiin, onko kotitalosta jäljellä vain seinät, perusta vai ei mitään. Näillä matkoilla koki pysähdyttäviä kohtaamisia asiakkaiden kanssa", Johanna raottaa matkan tunnelmia. Pohjolan Matka on ollut mukana asiakkaille merkityksellisillä matkoilla. "Tällaiset matkat yhdistävät kaikki matkassa mukana olevat tiiviisti yhteen", Johanna lisää.

Johanna Lehtonen pitää muuntautumiskykyä tärkeänä tekijänä.

Muutos on ainut varma tekijä

Pohjolan Matkan lähes 60-vuotisen historian aikana on koettu monia haasteita. "On elettävä hetkessä, etsittävä oikea markkinarako ja muuntauduttava siihen kulloisessakin hetkessä", Johanna mainitsee ja huomauttaa, että muuntautumiskyky ja ympäristölle avoimena oleminen ovat tärkeitä tekijöitä. Välillä on mentävä epämukavuusalueelle ja opittava uutta, sillä muutos on ainut varma tekijä.

Pohjolan Matka on selvinnyt 90-luvun lamasta autokaupoilla, vapaan kilpailun aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta menemällä rohkeasti tilausliikenteen suuntaan ja koronasta tukeutumalla omiin vahvuuksiin ja selkeään brändiin. "Nyt 2020-luvulla viemme toimialan etulinjassa vastuullisuustyötä eteenpäin", Johanna täydentää. Vastuullisuustyötä ryhdittää konkreettiset tavoitteet ja mitattavat tulokset, jotka näkyvät vastuullisuusraportoinnissa.

"Yli kaiken hienoimpia asioita ovat olleet onnistuneet asiakaskohtaamiset", Johanna kertoo. Siihen Pohjolan Matkalla panostetaan ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. "Voin olla kiitollinen myös siitä, että oma henkilöstö on pitkäaikaista ja pitkälle motivoitunutta", Johanna täydentää. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy muun muassa mitatun tuloksen paranemisena vuosi vuodelta.

Vastuu jakautuu perheyrityksessä

Tulevaisuus edellyttää muutosvalmiutta, joten Johanna kehittää myös itseään ja omaa osaamistaan muun muassa tekemällä hallitustyöskentelyä muualle. Vaikka Johanna on tehnyt uran samassa yrityksessä pienestä pitäen, oppii hän silti koko ajan uutta.

Johanna pitää vastuunjakoa tärkeänä, vaikka kyseessä on perheyritys. "Pyydän matalalla kynnyksellä ulkopuolista apua, kun sitä tarvitaan. Vastuuta pitää ja saa jakaa monelle henkilölle, ihan riskienhallinnankin näkökulmasta", Johanna sanoo ja lisää, ettei yrityksen asiat voi olla yhden henkilön pääkopan sisällä. Osaamista ja vastuuta on oltava monella henkilöllä.

"Äitinä ja yrittäjänä perheyrityksessä on mahdollisuus tehdä työtä myös perheen ja oman elämän mukaan. Voi ottaa aikaa läheisille hieman vapaammin", Johanna kertoo. Pohjolan Matkassa ollaan yhteisellä matkalla, kohti vastuullisempaa tekemistä ja merkittäviä asiakaskohtaamisia.

