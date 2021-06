Perussuomalaiset menossa vaalivoittoon Kainuussa – Suurin kannatuksen lisäys on tulossa Puolangalle

Perussuomalaiset ovat ennakkoäänien mukaan suurin vaalivoittaja Kainuussa . Se on saamassa Kajaanissa 19,3 prosenttia äänistä, jossa nousua edellisvaaleista on 7,9 prosenttia. Paikkoja on tulossa neljä lisää. Keskusta, vasemmistoliitto, demarit ja vihreät ovat menettämässä kukin yhden paikan.

Suurin voitto on tulossa kuitenkin Puolangalle, jossa puolue lisää kannatustaan 13 prosenttia ja saa valtuustoon kolme lisäpaikkaa.

Paltamossa puolue on lisäämässä kannatustaan 9,4 prosenttia. Lisäpaikkoja on tulossa kaksi.

Suomussalmella perussuomalaisten kannatus on ennakkoäänien perusteella nousemassa 8,9 prosenttia. Suurin häviäjä on keskusta, jonka äänimäärä on tippumassa 7,7 prosenttia.

Kuhmossa valtuuuston paikkamäärä tippui kahdeksalla, joten paikkoja menettivät kaikki kokoomusta ja vasemmistoliittoa lukuunottamatta.

Sotkamossa keskusta on menettämässä kaksi paikkaa ja perussuomalaiset ovat saamassa kaksi paikkaa lisää.Myös kokoomus lisäsi äänimääräänsä 1,5 prosenttia ja yhden lisäpaikan.

Kuntavaalien kello 20:een mennessä laskettujen ennakkoäänten perusteella kokoomus on saanut äänistä 21 prosenttia, SDP 18,4 prosenttia, keskusta 16,9 prosenttia, perussuomalaiset 13,5 prosenttia ja vihreät 9,6 prosenttia.

Vasemmistoliittoa on laskettujen äänten perusteella äänestänyt 8,5 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,8 prosenttia ja RKP:ta 4,6 prosenttia.

Oikeusministeriön arvion mukaan kello 20 mennessä annetuista ennakkoäänistä oli laskematta noin 400 000.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa eniten ääniä sai kokoomus, jonka kannatusprosentti oli 20,7. Toisena oli SDP kannatusprosentilla 19,4 ja kolmantena keskusta kannatusprosentilla 17,5. Vihreät saivat äänistä 12,5 prosenttia ja perussuomalaiset 8,8 prosenttia. Myös vasemmistoliiton kannatus oli 8,8 prosenttia. RKP:tä äänesti 4,9 prosenttia kansalaisista ja kristillisdemokraatteja 4,1 prosenttia.

Vaalien lopullinen tulos saattaa poiketa huomattavastikin ennakkoäänistä. Esimerkiksi keskustan kannattajat äänestävät perinteisesti paljon ennakkoon, kun taas perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat jättävät usein äänestämisen varsinaiselle vaalipäivälle. Näissä vaaleissa tilannetta sekoittaa kuitenkin korona. Ennakkoäänestys oli tavallista pidempi ja ennakkoon äänestettiin enemmän tänä vuonna kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Torstaina julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa suosituin puolue oli kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella. Toisena oli perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP 17 prosentin kannatuksella.

