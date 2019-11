Perussuomalaiset vaatii: Rinteen tehtävä johtopäätökset, onko hallituksessa rehellisiksi ja taitavaksi tunnettuja suomalaisia

Perussuomalaiset vaatii, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) on tehtävä johtopäätökset Posti-jupakasta.

– Hänen on tehtävä johtopäätökset, onko hallituksessa rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja suomalaisia. Jos käy ilmi, että eduskuntaa on johdettu tietoisesti harhaan, silloin on tehtävä johtopäätös, että hallituksen tai vastuullisten ministereiden pitää erota, Halla-aho sanoi Lännen Medialle.

Perussuomalaiset ei lähde Halla-ahon mukaan kuitenkaan kokoomuksen suunnittelemaan välikysymykseen asiasta.

– Kävimme aamupäivällä asiasta hyvän keskustelun. Totesimme, että luottamusasiasta meillä on yhteinen näkemys, Halla-aho sanoi.

– Mutta mitä tulee moniin yksityiskohtiin, kuten halpatyöhön ja työehtosopimuksiin, meillä on niin paljon taiteellisia erimielisyyksiä kokoomuksen kanssa, että me pystymme parhaiten tuomaan omaa näkökantaamme esiin toimimalla itsenäisesti, hän jatkoi.

Välikysymyksen sijaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii pääministerin ilmoitusta Postin tilanteen kriisiytymisen taustoista. Ilmoituksessa on perussuomaisten mielestä käytävä ilmi selkeästi se, onko eduskunnalle kerrottu "muunneltua totuutta" Postin tilanteen taustoista ja ministereiden yhteydestä asiaan.

– Jos ilmoitus ei tyydytä, on syytä äänestää luottamuksesta, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmät kokoontuvat ryhmäkokouksiinsa tänään iltapäivällä käsittelemään valtion omistajaohjausta ja työmarkkinapolitiikkaa.

Kokoomus on jo aiemmin puheenjohtaja Petteri Orpon kirjoittamassa blogissa kertonut harkitsevansa luottamusäänestystä pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) asemasta, mikäli käy ilmi, että he eivät puhuneet totta Postiin liittyvistä tiedoista.