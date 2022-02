Perussuomalaisten Kajaanin valtuustoryhmä: "Antirasismi ei edistä yhdenvertaisuutta"

Perussuomalaisten Kajaanin valtuustoryhmä jätti maanantaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että poliittisiin tai poliittisesti virittäytyneisiin kampanjoihin tulisi jatkossa liittyä vain valtuuston päätöksellä. Valtuustoryhmä vaati aloitteessaan myös Kajaanin kaupunkia irtautumaan ihmisiä eriarvoistavasta Olen antirasisti -kampanjasta, johon kaupunki oli virkamiespäätöksellä liittynyt viime syksynä.

Organisaatioita, jotka osallistuvat kampanjaan, ohjeistetaan esimerkiksi rekrytoimaan ihmisiä, joilla on erilainen alkuperä, ihonväri, kansalaisuus ja niin edelleen. Tämä on niin sanottua positiivista syrjintää – rekrytoinnissa suositaan hakijaa tämän ulkoisten, etnisten tai uskonnollisten ominaisuuksien perusteella toisten hakijoiden kustannuksella. Positiivinen syrjintä on syrjintää, vaikka kuinka toisin väitettäisiin.

Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Antirasismi kääntää asetelman päinvastoin: ihmisiä lokeroidaan heidän alkuperänsä, ihonvärinsä, rotunsa tai taustansa perusteella ja asetellaan heidät järjestykseen; kuka on etuoikeutettu, ketä sorretaan, kenen on oltava hiljaa ja kuka saa puhua. Aate erottelee ihmisiä ulkoisten ominaisuuksien perusteella – ei yhdistä.

Toimittaja Miika Manninen totesi antirasismia käsittelevässä kolumnissaan (KS 17.2.), että kaikki toimenpiteet, jotka edistävät ihmisen pääsyä osaksi yhteiskuntaa ihonväristä tai kulttuurisesta taustastaan huolimatta, luovat parempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa. Hän myös liputti yhdenvertaisen Suomen puolesta. Antirasismin ollessa kyseessä on todettava, että tarkoitus ei pyhitä keinoja. Antirasismiin kuuluu erottamattomana osana tiedostava sanasto, jossa esimerkiksi "valkoisuus" esitetään kielteisessä valossa. Jopa lapsia opetetaan häpeämään omaa valkoisuuttaan ja sen tuomia kuvitteellisia etuoikeuksia. Mitä tällainen ideologia tekee lapsillemme ja heidän itsetunnolleen?

Antirasismin kanssa käsi kädessä kulkee myös historian uudelleenkirjoitus; suomalaisiakin on yritetty jos minkälaisilla keinoilla yhdistää esimerkiksi kolonialistiseen historiaan ja siten kasvattamaan "valkoista" syyllisyydentunnetta. Historiattomuus onkin arkijärjen ohittavan aatesuuntauksen ainoa keino saada jalansijaa Suomessa.

Antirasismi jakaa ihmisiä perustavanlaatuisissa kysymyksissä, eikä se sovi suomalaiseen kulttuuriin tai yhdenvertaisuusajatteluun. Olemme päässeet eteenpäin yhdenvertaisuuskysymyksissä jo vuosikymmenien ajan – ei enää palata rotuerotteluiden aikaan. Antirasismi ei ole rasismin vastakohta.

Minna Partanen

puheenjohtaja

Perussuomalaisten Kajaanin valtuustoryhmä