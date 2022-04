Perussuomalaisten Minna Partanen kertoo ehdottaneensa tuulivoimastrategian laatimista

Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategian esittäjästä on ilmennyt epäselvyyttä.

Koti-Kajaanin tietojen mukaan strategian laatimista viime syyskuun kaupunginhallituksen kokouksessa ei esittänyt perussuomalainen, vaan muuhun poliittiseen ryhmään kuuluva. Kaupunginvaltuutettu Minna Partanen (ps.) kertoo toimitukselle kuitenkin, että hän nosti tuulivoimastrategian tai -ohjelman laatimisen esille jo edellisen kaupunginhallituksen aikana toukokuussa 2021.

Tuolloin kaupunginhallitus käsitteli tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja ja varajäsenenä kokoukseen osallistunut Partanen esitti keskustelussa huolensa päättäjien mahdollisuuksista pysyä kärryillä lisääntyvissä tuulivoimasuunnitelmissa ja ehdotti ratkaisuksi strategian tai ohjelman laatimista. Keskustelu ei kuitenkaan silloin ottanut askeleita esitykseksi asti. Valtuustokausi oli juuri päättymässä.

"Tällaisessa keskustelevassa organisaatiossa, kuten Kajaanissa luottamushenkilöiden kesken, ideoita tulee ja niiden alkuperä unohtuu. Se on luonnollista, koska ideoita ja ajatuksia on niin paljon ja niitä omaksutaan helposti yhteisiksi ajatuksiksi, mikä on tietenkin yhteishengen ja asioiden etenemisen kannalta erinomainen asia", Partanen arvioi sähköpostiviestissään.

Kajaanin tuulivoimastrategian vaiheet nousi alun perin esille Tuukka Karjalaisen (ps.) Valtuustosta viisaita -tekstistä (Koti-Kajaani 30.3.) ja Koti-Kajaanin tuulivoimaan liittyviä väitteitä selvittävästä jutusta (Koti-Kajaani 6.4.). Karjalainen kirjoitti: "Tuulivoimastrategian idea lähti perussuomalaisilta."

Koti-Kajaanin toimitus tarkisti ideanesittäjää syyskuun 2021 kaupunginhallituksen kokouksesta, mutta ei sitä aiemmalta ajalta. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, mikä hankaloittaa toimituksen mahdollisuuksia tarkistaa päätöksenteon vaiheita.