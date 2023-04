Pesäpalloliitto suunnittelee lajin talvikaudelle uutta, TalviSuperpesis-työnimellä kulkevaa sarjaa, jossa ratkotaan talvikauden Suomen mestaruudet.

TalviSuperpesikseen osallistuisivat naisten ja miesten Superpesis-joukkueet.

Miesten ja naisten SM-hallipesiksessä on aiemmin pelattu lopputurnauksineen yhteensä 35 ottelua. Nyt talvikauden kilpailullisten otteluiden määrää on tarkoitus kasvattaa. Suunnitelmissa on, että TalviSuperpesistä pelataan joulukuusta huhtikuuhun.

Ensimmäinen TalviSuperpesis on tarkoitus pelata jo ensi talvena.

– Haluamme pesäpallosta ympärivuotisemman lajin, joka tarjoaa seuroille ja pelaajille laadukkaan, kilpailukykyisen sarjan myös talvikauteen. TalviSuperpesis korvaa Halli-SM:n lisäksi nyt satunnaisesti pelatut joukkueiden väliset harjoitusottelut. Pelaavan joukkueen näkökulmasta hallissa pelattavien ottelujen määrä hieman kasvaa ja jakaantuu tasaisemmin talvelle, Pesäpalloliiton huippu-urheilujohtaja Miika Rantatorikka kertoo tiedotteessa.

– Katsojille sarja tuo erittäin hyvän ja mielenkiintoisen lisän talveen. Toivomme samalla lisää katsojia lajin pariin niin paikan päälle kuin tv-lähetyksiin, joiden laatuun panostetaan, Rantatorikka jatkaa.

TalviSuperpesistä on tarkoitus pelata eri puolilla Suomea niissä halleissa, jotka sopivat erityisen hyvin pesäpallon pelaamiseen. Näin halutaan varmistaa, että olosuhteet talvikauden Suomen mestaruuksien ratkomiseen ovat mahdollisimman otolliset.

Rantatorikan mukaan tarkempi sarjajärjestelmä, aikataulut ja hallit julkaistaan alkusyksyn aikana.

– Keväällä ja kesällä suunnittelemme seurojen, joukkueiden ja tuomareiden kanssa kilpailullisia asioita ja käytäntöjä.

Sotkamon Jymyn kotiottelut siirtyisivät TalviSuperpesiksessä Kajaanin pallohallista mahdollisesti muille paikkakunnille. Kuva: Tuomas Juntunen

Sotkamon Jymyn toimitusjohtaja, miesten edustusjoukkueen pelinjohtaja Mikko Kuosmanen on uudesta talvisarjasta innoissaan. Hän kertoo, että seuroissa on ollut uudistukseen liittyen positiivista henkeä.

– Lajia halutaan ilman muuta ympärivuotiseksi. Ja jos talvella päästään pelaamaan hyvissä olosuhteissa ja tähän saadaan kumppaneita sekä Ruutu mukaan, silloinhan kaikki ovat voittajia, Kuosmanen katsoo.

– Pelaajathan tietenkin haluavat pelata, mutta olosuhteiden pitää olla hyvät ja peleissä panosta. Pesis kaipaa ympärivuotisuutta ja näkyvyyttä, joten ilman muuta ollaan positiivisilla mielillä.

Hyviä pesäpallon pelaamisen talviolosuhteita ei Suomessa ole joka kolkassa. Kuosmanen sanoo, etteivät kylmät ilmapainehallit palvele peliä. Kylmässä hallissa loukkaantumisriski kasvaa, eikä peli myöskään ole yleisöön menevää.

– Hyviä harjoitteluhalleja on melkein joka pitäjässä, mutta pelien pelaamiseen ne kaikki eivät oikein sovi. Niiden pinta on sellainen, ettei pallo liiku eikä peli ole silloin näyttävää, Kuosmanen avaa.

– Ja jos peli on nihkeää, se ei näytä hyvältä tv:ssäkään. Pitäisi päästä lähelle kesän olosuhteita, ja sellaisia halleja Suomessa on noin 8–10, Kuosmanen arvioi.

Jymylle TalviSuperpesis tarkoittaisi matkustamista myös kotiotteluihin. Halli-SM:ssä sotkamolaisjoukkue on pelannut kotiotteluitaan Kajaanissa, mutta tulevaisuudessa ottelut siirtyisivät yhä kauemmas. Kuosmanen väläyttää Jymyn mahdollisiksi talvikotipelipaikoiksi Joensuuta, Kuopiota ja Oulua.

Mikko Kuosmanen on Jymyn toimitusjohtaja ja miesten edustusjoukkueen pelinjohtaja. Kuva: Jussi Pohjavirta

Pidentyvä pelikausi tietää seuroille kasvavia kustannuksia. Kuosmasen mukaan talous saneleekin keskustelua uuden sarjan perustamisen ympärillä.

– Kustannuksissa on varmasti vielä yksi keskustelun paikka, ja sitä seurajohtajat ovat jumpanneetkin yhdessä liiton kanssa. Uskon, että olemme löytäneet tähän taloudellisen ratkaisun, Kuosmanen toteaa.

– Ympärivuotisuus tekee sen, että sisään pitää saada enemmän rahaa kumppaneiden, tv-sopimusten ja lipputulojen muodossa. Kustannuksetkin nousevat matkustamisen myötä, mutta seurojen pitää päästä taloudellisesti vähintään omilleen.

Kuosmanen katsoo uuden talvisarjan tarjoavan mahdollisuuksia myös kehittää pelaajatuotantoa yhä paremmaksi.

– Tämän myötä pystymme antamaan nuorille pelaajille oikeasti näytön paikkoja, etteivät ne jää yksittäisiin peleihin tai jaksoihin. Meidän nuorisokaarti pääsee pelaamaan enemmän kovia joukkueita vastaan, ja sekin on positiivinen asia.

