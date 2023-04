Petteri Orpo tulevista hallitustunnusteluista: "Miksi pyrkiä eduskuntaan, jos ei halua päästä hallitukseen vaikuttamaan asioihin?"

Vaalivoittaja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kutsuu eduskuntapuolueet koolle perjantaina 14. huhtikuuta. Sitä ennen kasassa on yksityiskohtainen kysymyspatteristo puolueille hallitusneuvotteluiden aloittamiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo huokuu edelleen tyytyväisyyttä ja helpotusta sunnuntaisen vaalivoiton jäljiltä.

Puoluehallituksen kokouksen tiistaina ravintola Bottan juhlasalissa Helsingin Töölössä avannut turkulainen Orpo sanoo, että kokoomus lähtee neuvottelemaan kaikkien puolueiden kanssa hallituksen muodostamiseksi.

Tämä siitäkin huolimatta, että tappion kärsineet keskusta ja vihreät ovat melko selväsanaisesti jo ilmoittaneet, että suunta on oppositioon.

Petteri Orpo otti vastaan lukuisia onnitteluja vaalivoitosta tiistaina kokoomuksen puoluehallituksen kokouksen aluksi.

Orpon mukaan on outoa pyrkiä eduskuntaan, jos ei ole valmis vastuuseen hallituksessa.

Hänen mukaansa on kuitenkin ymmärrettävää, että kaikki puolueet tekevät omia analyysejään vaalien jälkeen.

– Toivon silti, että kaikki puolueet ovat ihan tosissaan keskustelemassa hallitustunnusteluissa. Tämä isänmaan tilanne on sen verran haastava, että eikö eduskuntaan pyritä siksi, että pääsee hoitamaan Suomen asioita ja parhaiten niitä hoidetaan hallitusvastuussa, eikä oppositiossa. Jokainen tietysti tekee omia ratkaisujaan.

Eduskuntaryhmät koolle ensi viikon perjantaina

Kokoomus sorvaa nyt puolueille kysymyspatteristoa, jolla selvitetään puolueiden kantoja asioihin.

Hän arvioi, että kysymyksistä tehdään hyvin yksityiskohtaiset.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo vastasi tiistaina toistuvasti kysymyksiin mahdollisista hallituspohjista. Hän ei kuitenkaan sulkenut mitään puoluetta pois. Kaikkien kanssa neuvotellaan, kuului viesti.

– Se on minusta ihan viisasta siksi, että pystytään jo siinä avaamaan ihan konkreettisesti ja kirjallisesti sitä, mitä eri puolueet eri asioista ajattelee. Se antaa paremmat lähtökohdat jatkokeskusteluille.

– Pelkkä hallitusohjelma ja sen runnominen kasaan ei riitä, vaan luottamusta hallituspuolueiden välillä on oltava. Se on maailmassani, jossa olen politiikkaa tehnyt jo parikymmentä vuotta vakavalla mielellä, että ilman luottamusta asiat eivät hoidu. Silloin pystytään vaikeitakin eteen tulevia asioita ratkomaan, Orpo painotti.

Orpon mukaan puolueiden eduskuntaryhmät kutsutaan koolle todennäköisesti perjantaina 14. huhtikuuta.

Puolueiden vastausten jälkeen Orpo kutsuu varsinaisiin hallitusneuvotteluihin sellaiset puolueet, joiden kanssa yritetään enemmistöhallitus saada aikaiseksi.

Mihinkään spekulaatioihin tulevasta hallituspohjasta Orpo ei tässä vaiheessa suostu.

Hän toistaa, että kaikkien kanssa neuvotellaan.

Petteri Orpoa juhlittiin vielä tiistainakin vaalien voittajana kokoomuksen puoluehallituksen kokouksen alussa.

Kokoomuksen taustavaikuttajat näkevät kuitenkin, että perusporvarihallitus eli kokoomus ja perussuomalaiset sekä muutama pienempi puolue, todennäköisesti kristillisdemokraatit ja rkp ovat todennäköinen hallituskoalitio.

– Sdp:n kanssa olisi helpompaa muodostaa sinipuna, jos Sanna Marinin tilalla olisi Antti Lindtman , kokoomuksesta kuiskitaan.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ehti jo maanantaina lausua, että sdp on valmis hallitukseen.

Orpo pitää asiaa hyvänä. Hän penää vastuunkantoa.

– Kaikki perustuu siihen (vastuunkantoon). Talous on nyt käännettävä kestävän kasvun uralle, vain sillä tavalla voimme taata vahvan ja lujan Suomen, joka takaa maan turvallisuuden vaikeissa ajoissa, huolehtii kansalaisten perustarpeista, siitä, että tiestöt ovat kunnossa, jossa ympäristö on kunnossa ja jossa on varaa palkata poliiseja, Orpo luetteli esimerkkejä.

Vaikka Orpo ei halua vielä spekuloida hallituspohjalla, hän muistutti kuitenkin hallituspuolueiden sdp:tä lukuun ottamatta hävinneen vaalit.

– Hallituspuolueet hävisivät 17 paikkaa, Orpo vastasi kysymykseen olisiko kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama hallitus vaalituloksen parasta kunnioittamista.

Kasattava hallitus jatkaa myös Nato-Suomen rakentamista

Orpo pääsee aloittamaan hallitustunnustelut Nato-maassa, kun Suomi tiistaina tulee puolustusliiton täysjäseneksi Brysselissä.

Kokoomus on parin vuosikymmenen ajan ajanut Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta istui silti oppositiossa varsinaisen jäsenhakemuksen aikaan.

Petteri Orpolta tivattiin myös kantoja sopeutustoimiin ja ilmastotavoitteisiin. Orpon mukaan kokoomus pitää puheet samoina sekä vaalien alla että vaalien jälkeen.

Nato-Suomen rakentamiseen ja hallitusneuvotteluihin Orpo suhtautuu kuitenkin luottavaisesti.

Orpo myöntää Lännen Medialle tilanteen olevan hänelle henkilökohtaisesti tärkeä ja tunteellinen.

– Ehkä se vähän välittyikin tässä omien edessä puhuessa. Tuli aika syvältä, sillä tässä on aika paljon tunteita pelissä. Tietysti olen onnellinen vaalituloksesta ja voitosta, mutta samaan aikaan tulee iso vastuu siitä valtakirjasta, jonka olemme suomalaisilta saaneet. Olen aidosti huolissani monesta asiasta ja tiedän, että neuvotteluista tulee haastavat, Orpo sanoo.

– Vähän on sellainen tunteiden myrsky päällä, mutta olen myös luottavainen siihen, että asiat on ratkaistavissa. Huomenna on hyvin, kun tehdään oikeita ratkaisuja, hän vakuuttaa.

Ilmastotavoitteista ja sopeuttamisesta ei tingitä

Tiedotustilaisuudessaan Orpo painotti, että kokoomus pitää kiinni sekä ilmasto- että sopeuttamistavoitteistaan.

– Kokoomus on siitä jännä puolue, että meidän puheet ovat sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen samat, hän kuittasi.

Esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2035 kokoomus aikoo pitää kiinni.

– Se on ilmastolaissa. Siitä pitää pitää kiinni, sen olen monta kertaa sanonut.

Perussuomalaiset taas ovat valmiita joustamaan Suomen hiilineutraaliustavoitteesta, joten jompikumpi vaalivoittajista joutuu syömään sanansa, jos perusporvarihallitus Suomeen aiotaan saada.

Kokoomus kokoustaa tiistaina Helsingissä. Puoluehallituksessa käydään läpi muun muassa tulevien hallitustunnusteluiden kysymyksiä.

Orpon mukaan kuuden miljardin sopeutustoimet ovat edelleen kokoomukselle myös tärkeät, mutta hän painotti ettei kyse ole pelkästään leikkaamisesta.

– Ei sopeuttaminen tarkoita pelkästään leikkuria. Se tarkoittaa tietysti suoria säästöjä, mutta myös julkisen sektorin tehostamista ja oikeita työllisyyttä ja kasvua aikaansaavia reformeja, jotka pitää olla valtiovarainministeriön verifioimia (varmistettu, että toimet sopivat tarkoitukseen, toim.huom.). Näillä kuuden miljardin euron sopeutukset saadaan toteutettua.