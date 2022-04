Pianisti ja portsari kiertueella, lauantain televisioelokuva pääsee pintaa syvemmälle

Green Book

**** Peter Farrellyn elokuva sai nimensä opaskirjasarjasta, jossa neuvottiin mustille tielläliikkujille turvallisia yöpymis- ja ruokailupaikkoja. Opuksen idea saattaa kuulostaa järkyttävältä, mutta se oli tarpeen rotuerottelun ja -vihan kalvamassa Amerikassa.

Vähän kuin siltä varalta myös amerikanitalialainen portsari Tony Vallelonga päätyy vuonna 1962 mustan konserttipianistin Donald Shirleyn autonkuljettajaksi syvän etelän kiertueelle. Kieltämättä näkökulma on valkoinen, eikä vaikeata ole arvata, mihin suuntaan kumppanuus vie.

Kouluttamattoman valkoisen ja syvästi sivistyneen mustan miehen parivaljakko on periaatteessa osoitteleva, mutta roolit menivät parhaille mahdollisille tulkeille. Viggo Mortensen ja Mahershala Ali pääsevät niin paljon pintaa syvemmälle, ettei elokuvan lämpö tunnu valheelta. Ensiesitys. (USA 2018)

***** Sergio Leone osui jälleen lännenelokuvan napakymppiin. Sankarillisen kostajan, sadistisen pahiksen ja nuoren lesken rooleissa ovat Charles Bronson , Henry Fonda ja Claudia Cardinale . (Italia/USA 1968)

**** Espanjalainen Luis Buñuel iski satiirilla tekopyhyyttä vastaan jo vuoden 1930-elokuvallaan Kulta-aika. Surrealistisesti räiskivän merkkiteoksen hän kirjoitti yhdessä Salvador Dalin kanssa. Neljä vuosikymmentä myöhemmin valmistunut Tristana on päällisin puolin perinteisempää kerrontaa, mutta iskut osuvat vähintään entisellä voimalla. Päiväperhon (1967) ranskalaistähti Catherine Deneuve on nuori orpotyttö, josta kotikylän merkkimies Don Lope (Fernando Rey) lupasi pitää huolen. Koulutus tyttärestä vaimoksi alkaa pikku hiljaa, kunnes kolmiodraama, mustasukkaisuus ja Tristanan lujittuva luonne kääntävät jälleen asetelman. (Ranska/Espanja 1970)

