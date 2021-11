Pienemmät lainakustannukset yhdistelylainalla – miten se on mahdollista?

Yhdistelylaina tarkoittaa vanhojen korkeakorkoisten lainojen maksamista pois yhdellä suurella lainalla. Yhdistäminen yleensä kannattaa, sillä lainojen eri kulut, kuten kuukausittaiset tilinhoitomaksut ja laskutusmaksut laskevat. Yhdelle suurelle lainalle saa pääsääntöisesti myös paremman koron.

Useampi laina yhdistyy siis yhdeksi lainaksi, joka maksetaan yleensä edullisimmilla ehdoilla. Näin lainansaaja voi sekä säästää lainakustannuksissa että saada paremman hallinnan omasta taloudesta. Yhdistämisellä on myös psykologinen vaikutus, sillä yhden lainan lyhentäminen on useimmille vähemmän stressaavaa kuin monen lainan maksaminen.

Yhdistelylainoja voi verrata verkon ilmaisilla lainavertailupalveluilla. Katso Suomi24 Lainat , jos haluat verrata lukuisia yhdistelylainoja helposti yhdellä silmäyksellä.

Yhdistelylainojen vertailua

Yhdistelmälainan kilpailutus kannattaa, sillä lainan summa on yleensä melko suuri. Siksi jo puolen prosentin ero lainan korossa voi tarkoittaa isojen summien säästöä.

Yhdistelmälainojen vertailu tapahtuu kuten muidenkin lainojen vertailu, eli lainan vertailu tapahtuu vasta lainahakemuksen jätön jälkeen. Korot ja lainaehdot vaihtelevat eri asiakkaille yksilöllisen tilanteen mukaan, joten lainoista ei usein ole saatavilla vakituisia hinnastoja.

Vertailupalvelujen avulla lainaa voi hakea yhdellä hakemuksella kymmenistä eri pankeista, joista osa on perinteisiä konttorillisia pankkeja ja osa vain verkossa toimivia digipankkeja. Kaikki pankit eivät ole mukana vertailupalveluissa, joten kattava vertailu edellyttää myös yhteyden ottamista suoraan pankkeihin.

Joskus lainoja ei kannata yhdistää

Lainojen yhdistäminen kannattaa aloittaa nykyisen lainatilanteen kartoittamisella. Kuinka monta lainaa on maksettavana? Entä luottokorttilaskut ja osamaksusopimukset? Millaiset korot ja kulut niissä on? Kaikki lainat ja luotot kannattaa kirjoittaa ylös samaan paikkaan, esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tai perinteisesti paperille.

Koska lainojen maksamisesta etuajassa saattaa mennä omat kulunsa, ei lainojen yhdistäminen välttämättä tule edullisemmaksi. Jos lainat ovat jo matalakuluisia ja pienikorkoisia, yhdistely ei automaattisesti tuo säästöjä.

Lainan koron lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös laina-aikaan. Osa luottolaitoksista tarjoaa usein pitkää laina-aikaa, jolloin kuukausimaksut ovat pienet, mutta lainan kuluja ja korkoa maksetaan pitkään. Tällöin lainan kokonaiskulut eivät välttämättä ole pienemmät kuin vanhojen pienten lainojen kulut. Osa kuluttajista valitsee silti pitkän laina-ajan, koska tällöin rahaa jää enemmän muihin kuluihin kuukausitasolla.

Kenelle yhdistelylaina sopii?

Lainojen yhdistäminen sopii ihmisille, jotka haluavat säästää lainakuluissaan ja joiden talous on yleisesti kunnossa. Lainaa ei yleensä myönnetä, jos luottotiedot eivät ole kunnossa tai maksukyky ei riitä. Yhdistelylaina on usein melko suuri laina, joten lainanhakijan on oltava työelämässä tai tulojen on muuten oltava vakaat.

On hyvä pitää mielessä myös, että lainojen yhdistäminen ei ole oikotie onneen, jos rahankäytössä on ongelmia. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen velkaneuvontaan tai valtakunnalliseen Takuusäätiöön.