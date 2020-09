Piilossa olevaa osaamista – Kainuussa on iso ryväs kansainvälistä huippututkimusta, josta edes täkäläiset eivät tiedä

Kun opettajainkoulutuslaitos loppui Kajaanista, suuren yleisön mielessä kaupunki ikään kuin putosi sivistykselliseen tyhjiöön. Ei ollut enää yliopistoa.

Totta, mutta samalla niin kajaanilaisilta kuin muiltakin kainuulaisilta jäi huomaamatta, että maakunnassa tehdään kansainvälisesti merkittävää, aivan maailman huippua olevaa tieteellistä tutkimusta useammalla alalla.

Sateenvarjona tutkimuksille on kuluneella viikolla 10 vuotta täyttänyt CEMIS, josta suuri osa kainuulaisista ei taida tietää edes nimeä.

Vuonna 2010 perustettu mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) tekee tiivistä yhteistyötä paitsi Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön MITYn, myös Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön, VTT:n Kajaanin yksikön, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa.

Entisenlaista yliopistokoulutusta ei ole, mutta Cemis voi laskea saldokseen muun muassa noin 40 spin off -yritystä, 11 tohtorin ja 75 maisterin tutkintoa.

CEMISin johtajana kolme ja puoli vuotta toiminut Mikko Kerttula kertoo, että CEMISillä on tällä hetkellä kaksi keihäänkärkeä – ja kumpikin niistä kilvoittelee aivan kansainvälisellä huipulla. Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö Vuokatissa keskittyy urheilun ja hyvinvoinnin mittauksiin muiden CEMIS-toimijoiden tuella ja tekee aktiivista yhteistyötä myös muun muassa Vuokatin urheiluopiston, Suomen Olympiakomitean ja KIHUn (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) kanssa. MITY ja Kamk toimivat etenkin cleantechissä ja biotaloudessa. Lisäksi Kamk ja CSC tuovat molempiin edellä mainittuihin data-analytiikan ja supertietokonelaskennan osaamista.

– Kajaanilla on vahva historia elektroniikassa ja mittaustekniikassa, sillä tänä vuonna tulee 50 vuotta siitä, kun Kajaani Oy:n Elektroniikkaosasto perustettiin. Kajaanin osaamisella on ollut merkittävä osuus myös niin sanottuun Oulun ihmeeseen, joka synnytti Oulun Teknologiakylän, Kerttula painottaa.

Tohtoriväitöksistä Kerttula nostaa esiin Iivo Niskasen valmentajan Olli Ohtosen viime vuonna tekemän väitöstutkimuksen vapaan hiihtotyylin hiihtäjien voimantuotosta ja välineiden mittausmenelmistä.

– Toki hiihto ei ole mikään globaalisti suosittu laji kuten jalkapallo, mutta Vuokatissa tehdään siihen hiihtoon ja talvilajeihin aivan maailmanluokan huippututkimusta, Kerttula tähdentää.

Vedenkäsittelyyn, -mittaukseen ja -puhdistukseen liittyvässä cleantechissä Kerttula näkee paljon potentiaalia.

– Puhdas vesi on tulevaisuuden öljy, ja sen saatavuus tulee olemaan kriittinen haaste globaalisti.

Clean tech -alalla CEMISin yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Terrafame ja Sotkamo Silver, St1 Oy ja Valmet Automation Oy. Lähinnä kyse on jätevesien haitta-aineiden mittaamisesta ja puhdistuksesta.

Spin-off yrityksistä lupaavia näkymiä on muun muassa Meolinella, jonka kehittämä online-mittauslaitteisto mahdollistaa ajantasaisen ja jatkuvan vesien laadun mittauksen. Kun tällä hetkellä vaikkapa teollisuuslaitosten jätevesien laatua mitataan ottamalla näytteitä ja viemällä ne tutkittavaksi laboratorioon, viive tulosten saamiseen on pitkä, usein päiviä tai jopa viikkoja.

Online-mittausasema on pieni ja voidaan MITYn tutkimuspäällikön, FT Jarkko Rädyn mukaan viedä vaikka kaivoon tai ojaan. Laite mittaa arvot lähes reaaliaikaisesti ja lähettää ne mobiilisti datapalvelimelle eli pilveen. Sieltä nähdään välittömästi, jos hälytysraja menee yli, että on tapahtunut vaikkapa vuoto, ja ongelmaan päästään heti käsiksi.

Yrityksellä on asiakkaita jonkin verran Suomessa, mutta tähtäin on maailmalla.

– Suomessa on aika paljon puhdasta vettä ja vähän teollisuuslaitoksia, niin ei niitä asiakkaita paljoa ole. Tuolla isossa maailmassa niitä on todella paljon, ja vesi on jo valmiiksi likaista. Yksistään Saksassa teollisuuslaitoksia on kymmeniätuhansia.

Räty kertoo, että raskasmetallianalysaattoreita on myyty jo muun muassa Chileen ja viime syksynä yritys pilotoi Kiinassa.

Data yleensä ja erityisesti data-analytiikka ovat Mikko Kerttulan näkemyksen mukaan CEMISin kantava teema ainakin seuraavat kolme neljä vuotta.

Ongelmana hän näkee sen, että yrityspohja on Kainuussa aika pieni. Mutta toisaalta: kaivosten lisäksi yhteistyökumppaneita ovat bio- ja polttoainepuolelta St1 ja Prometech Solutions, teollisuusautomaatiossa Valmet Automation, Ponsse, Loiste, Pölkky Oy ja urheilussa Vuokatin urheiluopisto.

VTT Kajaani on Suomen virallinen mittayksiköiden haltija ja pystyy tarjoamaan firmoille palvelun, toimivatko niiden mittalaitteet niin kuin lupaavat.

– On isoja juttuja, kun esimerkiksi nestevirtauksia ja putkistoja testataan. Kerttula korostaa.

Kajaanin pelialan koulutus kasvoi sekin CEMISin suojissa, mutta on nyt irtautunut Kajaanin ammattikorkeakoulussa omaksi koulutusohjelmakseen. Se oli maailman ensimmäisiä ja on edelleen ihan kansainvälistä kärkeä.

Pelialan koulutuksesta ovat kasvaneet sellaiset yritykset kuin CSE Entertainment sekä Critical Force, jotka työllistävät yli viitisenkymmentä ihmistä. Lisäksi Kajaanissa toimii pienempiä pelialan yrityksiä. Koko pelialan työntekijämääräksi Kajaanissa Kerttula arvioi likemmäs sata.

Mikko Kerttulan mukaan alan elinkaari on mielenkiintoinen.

– Peliteknologialla tehtiin alussa vain pelejä, mutta nyt teknologia on edennyt myös vakavampaan käyttöön eli liiketoimintaa tukeviin sovelluksiin – virtuaalimallinnuksessa eli VR:ssä ja tulevaisuudessa vielä enemmän lisätyssä todellisuudessa eli AR:ssä, hän kuvaa.

Eli pannaan ne 3D-virtuaalilasit päähän ja pystytään syötetyn tiedon perusteella vaikka kaivoksissa hahmottamaan visuaalisesti ne edessä olevat mineraalivarat ja jopa kaivokseen louhitut tunnelit.

– Että ei tehdä hömppää eikä humppaa vaan käytetään teollisuuden digitalisoimisessa. VR-esityksen avulla voidaan näyttää, mitkä ovat ne malmivarat siellä maan alla ja mitkä kannattaa louhia. Esitykseen voidaan liittää jopa sensoriverkko, joka näyttää myös kaivoksessa liikkuvat ajoneuvot.

Kamk on todella pitkällä virtuaalitodellisuuden tekniikoiden soveltamisessa ja tehnyt isoille yrityksille toimeksiantoja, myös Suomen ulkopuolelle.

Miksi asiasta ei ole juuri huudeltu, on Kerttulallekin kysymysmerkki.

– Osasyynä on organisaatioiden kiire ja rajoitetut resurssit, mutta parannettavaa tässä on, Kerttula myöntää. Suurin osa kainuulaisista ei tiedä, mitä esimerkiksi datakeskus ja suurlaskentatietokone Lumin saaminen Kajaaniin merkitsevät.

– Kainuulla on nyt tosi kova imu päällä ja nimenomaan Lumi-tietokone tuo aikaikkunan, joka pitää osata hyödyntää, Kerttula sanoo ja tähdentää, ettei riitä, että tehdään vain paikallisten yritysten kanssa töitä vaan täytyy oppia myös, miten tietoa viedään muualle ja tuodaan tänne se paras osaaminen.

– Nyt pitää panostaa mainetyöhön, lyödä rumpua, tehdä Kainuun mahdollisuuksia laajalti tunnetuksi ja lähteä kansainvälisille markkinoille myymään Kajaania datakeskuslokaationa. Maakuntasarja ei riitä, Kerttula evästää.

Maailmalla ei tiedetä, että täällä on datakeskukselle huippuympäristö, kuten suurtehokoneen jäähdyttämisen sopiva viileä ilmasto ja sähköä saatavilla paperikoneen verran. Renforsin Rantaan mahtuisi Lumin lisäksi monta muutakin konehuonetta.

Kerttula pitää hyvänä sitä, että CSC ja Kajaanin kaupunki ovat päättäneet tähän tähtäävästä yhteisestä markkinointihankkeesta.

– Ei auta odottaa toimistolla, että puhelin soi. Pitää lähteä itse maailmalle, tuoda ihmisiä tänne. Kerttula on tuonut useita toimijoita niin Helsingin seudulta kuin ulkomailtakin Kajaaniin ja Sotkamoon ja kaikki ovat olleet haltioissaan, miten "mahtavia juttuja teillä on täällä", mutta he eivät ole tienneet niistä.

– Paikallisesti tiedottaminen on ongelma, mutta kyllä meidän pitäisi vielä enemmän tiedottaa myös ulospäin. Astua ulos siitä, että ollaan hiljaa ja uskoa, että kyllä ne meidät tietää. Kilpailu on kovaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti, Kerttula muistuttaa ja uskoo, että jos osataan olla aktiivisia, päästään huomiossa ohi kansallisen ja jopa EU-tason ja saadaan Kainuuseen kasvua aikaan.

Kerttula on Cemiksen ainoa vakinainen kokopäiväinen työntekijä, mutta tutkimus- ja koulutuskeskuksen toiminnassa on mukana lähes 100 ihmistä.

– Haasteena on, että esimerkiksi Renforsin Rannassa toimiva ja varsinaisesti Espoossa pääpaikkaansa pitävä Tieteen tietotekniikan keskus CSC kasvaisi täällä, mutta ei löydä työntekijöitä. Haku on päällä muun muassa Lumi-investoinnin kautta, mutta Kajaaniin muuttamaan valmista väkeä ei ole, Kerttula arvelee ja tähdentää, että mitkään kikkakolmoset, kuten päivähoitomaksujen alentamiset, eivät isommin auta.

Kajaanista ja täällä tehtävästä tutkimuksesta on yksinkertaisesti tehtävä niin korkealaatuisia ja hienoja juttuja, että tänne halutaan tulla työn itsensä vuoksi.

Kerttula evästää etsimään myös tässä luovia ratkaisuja. Jos joku ei välttämättä halua heti muuttaa tänne, pitäisi antaa hänelle mahdollisuus tehdä työtä alkuun etänä.

– Kyllähän he täällä käyvät, näkevät ja tutustuvat ja osa saattaa muuttaakin tänne. Ei passaa olla liian tiukkana, että jos joku ei tulekaan tänne, ei palkata ketään.

Kainuu lahjoitti toissa vuonna Oulun yliopistolle biojalostamon mittausten lahjoitusprofessuurin, jota hoitaa professori Mika Ruusunen . Hänkään ei asu Kajaanissa, mutta työskentelee osan ajasta MITYn tiloissa Petäisenniskassa ja tekee täällä yhteistyötä muun muassa St1:n kanssa biokaasutuotantolaitoksessa, jossa tehdään sahanpurusta bioetanolia ja testataan uusia teknologioita.

Kajaanin ammattikorkeakoulu piti kaksi vuotta sitten 500 opiskelijalle pelialasta kesäkoulun Intiassa. Nyt viritteillä on ollut vastaavaa koulutusta Kiinaan kilpapelaamisesta eli e-sportista. Korona voi toki hankaloittaa sitä, samoin kuin kansainvälisten opiskelijoiden saamista Kainuuseen.

Toivoa Kerttula pistää myös siihen, että sekä Kajaanin kaupunki että Kainuun Liitto ovat uudistamassa webbisaittejaan. Tähän saakka niitä ei ole rakennettu palvelemaan oikeastaan muita kuin kainuulaisia ja kaupunkilaisia. Jatkossa toivottavasti löytyy myös englanninkielisestä versiosta vaikkapa hakusanoilla Kajaani and Lumi heti runsaasti informaatiota.

– Sehän se on melkein se ensimmäinen väylä nykyään, että ihmiset surffaa netissä ja hakee tietoja sieltä.

Nyt vain tarvittaisiin jonkinlainen landing page eli eräänlainen sisäänheittosivu, joka imaisisi nettikävijät tutkimaan Kajaanin ja Kainuun mahdollisuuksia.

– Ei muuta kuin tekemisen meininki päälle ja rinta rottingilla maailmalle. Parempi tehdä kuin pelätä epäonnistumista, Kerttula sanoo ja pitää suurena kysymyksenä myös sitä, miten saada kainuulaisyritykset ottamaan väistämätön digiloikka.

Oma mielenkiintoinen tarinansa on, että pipettien kertakäyttökärkiä sairaaloihin tekevä Sartorius palautti toimintansa Suomeen ja Kajaaniin Kiinasta, sillä Mity on aivan vieressä ja robotiikka teki toiminnasta edullisemman kuin Kiinassa.

Kerttula toivoo hallittua riskinottoa myös Kajaanilta ja Sotkamolta Loiste-rahojen avulla. Esimerkiksi alueellinen riskisijoitusrahasto edistämään uusien spinoff-yritysten syntymistä ja tukemaan kasvuvaiheessa olevia paikallisia yrityksiä olisi toivottava parannus alueen kehittymiselle. Kainuun Edun I4B-hankkeessa oltiin jo hyvällä mallilla rakentamassa Kainuun rahastoa, mutta valitettavasti työ jäi kesken avainhenkilöiden vaihtaessa työpaikkaa.

Vaikka tälläkin hetkellä CEMIKsellä on pussissa 10 – 15 toteuttamiskelpoista yritysideaa työn alla, ei niille löydy helposti yrittäjää, koska alkurahoitus puuttuu tai sen hakeminen on hankalaa.

Sanotaan, että hyvälle idealle löytyy aina rahaa. Mahdollisten rahoittajien käyminen läpi on Kerttulan mukaan kuitenkin todella työlästä.

Alkavassa yrityksessä keksinnön tekijä tai innovoija joutuu olemaan myös toimitusjohtaja, eikä se Kerttulan mukaan ole yleensä välttämättä hyvä yhtälö.

Kerttula arvioi, että jos niin sanottuun Kainuun rahastoon saataisiin varoja vaikka 5 miljoonan euron verran, joku 100 000:n tai 200 000 euron aloitusraha saattaisi saada yrityksen pystyyn.

Sitä Kerttula ei toki lupaa, että jokainen sijoituksen saava yritys olisi menestystarina, mutta yksikin onnistunut sijoitus eli menestyvä yritys voisi tuoda sijoitukset takaisin rahastolle ja sitä kautta myös omistaville kunnille moninkertaisesti.

Olympialaiset simulaattorissa?

Hyvinä esimerkkeinä onnistumista Kerttula nostaa pelialan yritykset Critical Forcen sekä CSE Entertainmentin, joka tekee hyötyliikuntaan liittyviä pelejä.

– Tämä exergame tulee olemaan huima bisnesala ihan maailmanlaajuisesti, Kerttula uskoo.

Sen sijaan, että jumppaa annettujen ohjeiden mukaan vaikka kuminauhan kanssa kotona tai juosta jumputtaa juoksumatolla katsoen mittareista, paljonko kaloreita on kulunut tai mikä on syke, eteen onkin simuloitu isolle näytölle juoksumaasto, jossa olet juoksemassa.

– Vaikka olet kotona, siinä on se viihdytyselementti. Samalla voit myös kilpailla virtuaalisesti jonkun toisen juoksijan kanssa, joka juoksee sen saman radan yhtä aikaa tai on nauhoittanut sen.

Ohjelma näyttää, miten kukin etenee. Mahdollisuuksien mukaan kilpailija myös näkyy samaan aikaan ruudulla.

– Kamkilla tutkitaan, miten sitä vielä laajennetaan jatkossa ja miten se laajenee myös perinteisempiin urheilulajeihin.

Kerttula näkee varsinkin nyt korona-aikaan rajattomasti mahdollisuuksia. Jos pandemiasta tulee uusi normaali, monen lajin, vaikka yksilösuorituslajin kilpailun pystyisi pitämään virtuaalisesti. Jopa olympialaiset voitaisiin järjestää niin, että jokainen kilpailija juoksee omassa maassaan virtuaalilaboratoriossa valvotusti vaikkapa 100 metriä, samaan aikaan omassa virtuaalisalissaan. Tulokset pistettäisiin datapilveen ja analysoitaisiin ja sen perusteella jaettaisiin mitalit.

Kerttulan mukaan "isotkin pelurit", kuten ranskalainen Atos, joka on ollut olympialaisten kumppani vuodesta 1989, on jo ollut Kamkin ja CEMISin kanssa keskusteluissa yhteistyöprojekteista. Yhteistyö on kasvanut pitkälti CSC:n kontaktien kautta.

Hyötyliikuntapelit eivät rajoitu pelkästään urheiluun vaan myös vanhusten ja vammaisten kuntoutuksessa voidaan pelejä käyttää hyväksi.

– Esimerkiksi pyörätuolipotilas voi tehdä liikkeitä, ja mielenkiinto ja motivaatio pysyvät paljon paremmin, kun suoritus on pelillistetty eikä tarvitse tehdä niitä liikkeitä yksin siinä.

Kerttula kertoo, että CSE on kasvanut raketinomaisesti.

CSE on listattu tänä vuonna teknologiayritysten viidensadan nopeimmin kasvaneen listalle EMEA-alueella. Alue kattaa Euroopan lisäksi Afrikan ja Lähi-Idän maat. Yrityksen digitaalisia liikuntapelituotteita on viety jo noin 40 maahan. CSE:n kasvu on ollut kolmen viime vuoden seurantajakson aikana 769 prosenttia.

Mikä? Cemis Cemis on mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus, jossa tutkimusta ja kehitystoimia tehdään kaksivuotisissa kehittämisohjelmissa. Tämänhetkisessä ohjelmassa on mukana viisi toimijaa: Oulun yliopiston mittaustekniikan tutkimusyksikkö Kajaanissa (MITY), Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö Vuokatissa, Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), VTT:n Kajaanin toimipiste sekä CSC:n Kajaanin yksikkö. Cemisin toiminnassa on mukana lähes sata henkeä Kajaanissa ja Vuokatissa. Cemisin toiminnalla on jo ollut merkittävä vaikutus Kajaanin pelialan syntyyn, Vuokatin talviurheilututkimukseen ja Kainuun vesien laadun mittauksiin, samoin marjatuotealan kehittämiseen Sotkamossa, puun käytön uusiin ratkaisuihin Kajaanissa ja Kuhmossa sekä data-analytiikan ja datakeskustoimialan kehittämiseen Kajaanissa. Tuloksia Cemiksen synnyttämiä spin-off yrityksiä Cemis on synnyttänyt noin 40 spin-off yritystä. Esimerkkejä: Meoline Oy kehittää ja myy on-line raskasmetallianalysaattoria vedenlaadun reaalialiseen monitorointiin, erityisesti teollisuudelle. Critical Force Oy on peliyritys, joka kehittää on-line ammuntapelejä mobiililaitteille. Sensmet Oy kehittää ja myy reaaliaikaisia analysaattoreita metallijäämien mittaamiseen vedestä. Yrityksen teknologia perustuu Oulun yliopiston Mittaustekniikan tutkimusyksikössä tehtyyn tutkimukseen. CSE Entertainment Oy on spin-off yritys, joka syntyi Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön ja Kajaanin ammattikorkeakoulun urheilu- ja ajosimulaattorien kehitysprojekteista vuosilta 2010 – 2014. Yritys kehittää ja myy exergaming tuotteita, jotka yhdistävät tietokonesimulaatiot ja virtuaalitodellisuustekniikat (VR) kuntoiluvälineisiin, ja näin tekevät harjoittelusta hauskempaa, viihdyttävämpää ja motivoivampaa. Iiwari Tracking Solutions, joka on sisätilapaikannuksen toimialayritys.

""Suurin osa kainuulaisista ei tiedä, mitä esimerkiksi datakeskus ja suurlaskentatietokone LUMIn saaminen Kajaaniin merkitsevät.""

Mikko Kerttula

"Cemiksen johtaja"

""Mainetyö on se, mitä Kainuun nyt pitäisi tehdä. Osaamisalueet ovat meillä hyvät. Lumi-tietokone tuo aikaikkunan, joka pitää osata hyödyntää eikä pelkkä maa-kuntasarja riitä.""

Mikko Kerttula

"Cemiksen johtaja"

""Vesi on tulevaisuuden öljy, ja sen saatavuus tulee olemaan kriittinen haaste globaalisti. Se pitää osata hyödyntää.""

Mikko Kerttula