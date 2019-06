Piinaavaa ruotsalaista kesäidylliä Tukholman saaristossa

Tervetuloa Sjölyckaniin

★★★ Ah, mitä ruotsalaista kesäidylliä – ainakin ulkoisilta puitteiltaan. Kolme sukupolvea on kerääntynyt viettämään kesää Tukholman saaristoon vanhalle sukuhuvilalle. On kaunista lasiverantaa, vaaleaa salonkia, merinäköalaa ja venesatamaa.

Miljöö on mitä viehättävin, mutta ihmissuhteistahan tämä sarja kertoo. Kaksi aikuista sisarusta viettää kesän isänsä tukena, sillä äiti on kuollut.

Sisko Klara on kolmen lapsen äiti ja vastuunkantaja. Hän muistuttelee muita siitä, että kesäparatiisin ylläpito vaatii työtä. Thomas taas on huolettomampi elämästä nautiskelija. Hän on hiljattain eronnut, ja tuo saarelle nuoren, rempseän tyttöystävänsä, joka hämmentää kuvioita.

Sjölyckan on mainio kesäsarja. Se ei kuitenkaan päästä katsojaa aina helpolla, sillä erittäin kiusallisia tilanteita kehkeytyy.

Hauskaa on se, että siskoa esittää Solsidanista Ove Sundbergin vaimona tuttu Malin Cederblad . Muutenkin tässä on Onnela -henkeä, mutta nolouskerroin on suurempi.

MTV3 sunnuntai 23.6. klo 19.30