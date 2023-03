Piispajärven viimeinen kauppias – lähde katsomaan, miltä näyttää talvinen päivä Kainuun pohjoisimmassa kyläkaupassa Suomussalmen perukassa

Erja Ruuskanen on pitänyt kyläkauppaa jo seitsemäntoista vuotta. Parasta työssä ovat ihmiset.

Ulko-ovi kolahtaa. Heti asiakkaan nähtyään kauppias Erja Ruuskanen kipaisee sen kummempia kyselemättä varastohuoneeseen.

– Timpalle perunoita, Ruuskanen näyttää kassalle valmiiksi noutamaansa pussia. Pitkän linjan kyläkauppias osaa näköjään lukea myös ajatuksia. Timppa on vakioasiakas, joten ostoksetkin ovat tuttuja, kauppias selittää.

Timo Seppänen ottaa kassalta korin ja alkaa poimia tiiviisti pakatuilta hyllyiltä muita tavaroita. Hän kertoo käyvänsä kaupalla pari-31kolme kertaa viikossa. Täällä on mukava asioida, sillä aina tuntee olevansa tervetullut.

Kassakone piippaa, asiakas pakkaa ostokset suureen reppuun ja nostaa kassalle vielä koiranruokasäkin. Kyläkauppa palvelee myös nelijalkaista ystävää.

Erja Ruuskanen on pitänyt kyläkauppaa Suomussalmella jo seitsemäntoista vuotta. Kuva Jussi Pohjavirta.

Kyläkauppa Papupata toimii entisessä kyläkoulussa Suomussalmen Piispajärvellä, aivan valtatie 5:n kupeessa.

Keltaiseksi rapattu rakennus nuokkuu järven rannassa hankien ja metsien keskellä. Talvipäivä on hiljainen, lumisateen seassa näkyy silloin tällöin vain yksittäisiä ohi hurahtavia autoja.

Kun ulko-ovesta astuu sisälle, ei heti älyä tulleensa kauppaan. Käytävässä kaikuu edelleen koulun tunnelma. Seinällä kaupan puolelle johtavan oven vieressä oleva taulu muistuttaa kylän ja koko maan raskaasta historiasta. Pro Patria, Isänmaan puolesta. Kaatuneita on ollut monta.

Sisällä kaupassa valikoiman runsaus yllättää. Jokaiselle on jotakin.

Ruuskanen kertoo pyöräilijästä, joka eräänä räntäsateisena päivänä polki kaupan ohi pelkissä crocseissa. Tämä poikkesi kylmissään sisälle ja ilahtui kovasti esillä olevista villasukista. Kauniisti kuvioitujen sukkien lisäksi myynnissä on muitakin käsitöitä. Ne ovat todellista lähituotantoa, perankalaisen Impi Kemppaisen ja piispajärveläisen Eila Juntusen tekemiä.

Kaupalla on myynnissä myös kyläläisten tekemiä käsitöitä. Kuva Jussi Pohjavirta.

Ruuskanen tuo takahuoneesta tuoretta kahvia tiskillä olevaan termoskannuun. Tämä ei ole pelkkä kauppa, tämä on myös kahvila, bensa-asema ja miniapteekki.

Kauppiaan aamu alkaa siivoamalla ja tuoretuotteiden päiväysten läpikäynnillä. Näin talvella on rauhassa aikaa, kun asiakkaita on vähemmän. Ruokaostoksia tekevien kyläläisten lisäksi pohjoiseen matkaavia autoilijoita pysähtyy toisinaan tankkaamaan, ja ohi kulkevalta moottorikelkkareitiltä saattaa joku kuski piipahtaa kahville.

Kolmen viikon välein pihalle kurvaa kirjastoauto. Kauppias iloitsee henkilökohtaisesta lähipalvelusta.

– Talvella täällä joutaa lukemaan ja tekemään käsitöitä. Vaikka kyllä sitä joka päivä joku asiakaskin käy, ettei tarvitse ihan yksin olla, hän sanoo.

Kesää kohti mentäessä elämä kaupalla vilkastuu selvästi. Mökkeilijät ja matkailijat pysähtyvät ostoksille, vessaan tai kahville. Sähköauton latauspistekin täältä löytyy. Jos on oikein kuuma päivä, niin ohikulkijat käyvät hakemassa jäätelöä ja limpparia.

Lapsiasiakkaat ovat kaupasta innoissaan, ja kauppias onkin ajatellut tuotevalikoimassa myös heitä. Pehmolelut hän on asetellut ihan alahyllyille, pienten silmien ja käsien tasalle. Harva nykylapsi on nähnyt tällaista kauppaa, saati koulua.

– Ovathan he ihmeissään aina kun minä kerron, että tämä on ollut koulun voimistelusali. Hieno punainen lattiakin on jäljellä, Ruuskanen kertoo ja viittaa alas.

Kauppias Erja Ruuskanen täyttää kylmäkaappia. Kuva Jussi Pohjavirta.

Etuoven eteen peruuttaa rekka. Sieltä on tulossa tavaratoimitus.

Pienkauppiaan kannalta on hankalaa, että tilattavat myyntierät ovat usein varsin isoja. Ruuskanen on ratkaissut ongelman niin, että hän käy ohikulkiessaan hakemassa kuntakeskuksen isommista kaupoista yksittäin niitä tuotteita, mitä täällä menee vähemmän.

Asiakkaat tietävät tämän, ja etenkin vanhemmat osaavat jo pyytää Ruuskasta tuomaan tullessaan jonkun tietyn tuotteen. Eräälle asiakkaalle piti aina tuoda Mennen -tuoksua, toiselle hän kävi ostamassa kumisaappaat.

Katso videolta, kun kauppias kertoo tarinan mieleenpainuneesta asiakkaasta:

Video Jussi Pohjavirta.

Yleisimmin hän kuskaa kuntakeskuksesta kuitenkin shampoota ja muita hygieniatarvikkeita. Niitä pitää olla valikoimissa, vaikka menekki onkin vähäistä.

Karkki ja juomat taas ovat niitä tuotteita, joita täällä menee paljon, ja paikalliset käyvät täydentämässä myös maitoa ja leipää. Yksi tuote on kuitenkin ylitse muiden.

– Tuo oluthan on se, mikä pittää meidät kyläkauppiaat pinnalla. Siis pienet oikeat kyläkauppiaat. Niin on ollut aina, Ruuskanen toteaa.

Seuraavaksi sisään astuu herra, joka haluaa pysytellä nimettömänä. Hän ostaa tupakkaa ja hiivaa. Tarkoitus on kuulemma ryhtyä kiljun keittoon.

Tavarantoimittaja tuo maitokaappiin täydennystä. Kuva Jussi Pohjavirta.

Ruuskanen on pitänyt kyläkauppaa jo seitsemäntoista vuotta.

Kauppias hänestä tuli sattumalta. Hänen vanha äitinsä asui Pyhäkylällä Laitala-nimisessä kotitalossa. Pyhäkylän kauppaa uhkasi sulkeminen, sillä silloinen kauppias jäi eläkkeelle.

– Siinä mietin, että no hyvänen aika, missä se äiti käy sitten kaupassa, Ruuskanen kertoo.

Kaikki hänen sisaruksensa asuivat muualla, ja hän itsekin eli perheineen Paltamossa. Silti hän kääri hihat ja ryhtyi Pyhäkylälle kauppiaaksi vuonna 2006. Viikot hän asui Suomussalmen perukassa kauppiaana, ja vapailla kulki kotiin Paltamoon. Niin hän tekee edelleen, vaikka kauppa onkin nyt muuttanut toiselle kylälle.

Alun perin hänen oli tarkoitus pyörittää kaupan ohella kahvilaa, pajaa ja talonmiespalveluita. Siitä tuli kaupan nimikin: paari, puoti, paja ja talkkari eli PaPuPaTa. Paari ja puoti tuli, mutta pajaa ja talonmiespalveluita lopulta ei.

Kun hän aloitti Pyhäkylällä, isot kaupat eivät saaneet olla lainkaan pyhinä auki. Juhlapyhät olivat pienille kyläkaupoille todellista juhlaa, ja vuoden paras myynti oli Pyhäkylässäkin yleensä pääsiäisen aikaan. Nykyisin kyläkauppaa ei kannata pitää auki edes pääsiäislauantaina, sillä asiakkaat lähtevät vapaapäivinä ostoksille kuntakeskusten isoihin marketteihin.

Piispajärvelle Papupata ja Ruuskanen muuttivat muutaman kymmenen kilometrin päästä Pyhäkylältä syksyllä 2017.

Kun Piispajärven kyläkoulu sulki ovensa, kyläläiset perustivat osuuskunnan ja pyysivät Ruuskasta vaihtamaan kaupan paikkaa tähän. Aikansa kauppias asiaa pähkäili, mutta kun äitikään ei enää käynyt edes kesäaikaan kotona Laitalassa, paremman myyntipaikan houkutus ison tien vieressä voitti.

– Ajattelin, että olen tässä muutaman vuoden.

Kaupan lisäksi rakennuksessa on kansalaisopiston toimintaa: laulupiiri ja jumppapiiri. Ruuskanen itse asuu talossa olevassa yksiössä. Yläkerrassa on lisäksi kaksio ja kolmio, joita kyläosuuskunta vuokraa syksyisin metsämiehille ja kesäisin marjastajille.

Kyläkauppa Papupata sijaitsee aivan viitostien kupeessa Piispajärven vanhalla kyläkoululla Suomussalmella. Kuva Jussi Pohjavirta.

Kyläkaupan pito on vuosien saatossa muuttunut paljon. Ennen Pyhäkylällä kaupan yhteydessä toimi niin posti kuin Veikkauksen, Alkon ja apteekin toimipisteetkin.

– Aikoinaan Pyhäkylässä saattoi buranat myydä samalla kun sen kossupullon, niin oli seuraavaksikin aamuksi apua, Ruuskanen nauraa.

Alkon palvelu toimi tuolloin niin, että asiakas soitti kaupalle tilauksen ja se lähetettiin Ämmänsaaresta samana iltapäivänä linja-auton kyydissä. Sitten systeemi muuttui, ja tilaukset alkoivat tulla Helsingistä asti. Asiakkaat eivät ole valmiita odottamaan päiväkausia, joten nykyisin he hakevat juomansa itse isolta kirkolta. Veikkauskin kaupalta loppui, sillä ihmiset pelaavat yhä enemmän tietokoneilla ja puhelimilla.

Muiden palveluiden pito ei täällä enää kannata, mutta apteekkikaappi on edelleen tallella. Ensiaputarvikkeita ja särkylääkkeitä löytyy tarvitsijoille.

Suomussalmen nykyisiä kyläkauppoja. Kartta Jussi Pohjavirta.

Ruuskasen lapsuudessa perukassakin oli vielä monta kauppaa. Hänen kotikylällään Pyhäkylällä niitä oli kaksi. Myös lähikylillä Perangassa ja Näljängässä oli kaupat, ja toki sellainen oli tässä Piispajärvelläkin.

Lisäksi kulki kauppa-auto. Parhaimmillaan näillä teillä ajeli kaksikin kauppa-autoa. Pikkutytön mieleen jäivät etenkin kesäiset jäätelönhakureissut kauppa-autopäivinä.

Ruuskanen kävi kansakoulunsa Pyhäkylällä. Keskikouluun hän meni linja-autolla Ämmänsaareen, ja siellä viikko kului asuntolassa.

– Minä aina nukkuin maanantaiaamut linja-autossa, ja perjantaina sitten takas, hän muistelee.

Tänä päivänä koko laajalla Suomussalmella on jäljellä enää neljä tällaista syrjäkylän puotia.

Piispajärven postinumeroalueella asuu nykyisin noin seitsemänkymmentä henkilöä. Vielä 2010-luvun alussa vakituisia asukkaita oli samalla alueella yli sata. Suurin osa asukkaista on vanhempaa porukkaa, lapsiperheitä muistuu kauppiaan mieleen vain yksi.

– Vanhempikin porukka vähenee edelleen, kun ihmiset muuttavat isoille kylille, hän sanoo.

Piispajärven postinumeroalueen asukasmäärä on laskenut kymmenessä vuodessa selvästi. Grafiikka Teemu Ohtonen.

Vapaa-ajan asukkaiden määrä on kauppiaan näppituntuman mukaan sen sijaan jopa lisääntynyt. Seudulla on paljon järviä, ja järvillä on mökkejä.

Ensimmäinen koronakesä virkisti kyläkaupan elämää. Osa sellaisista ihmisistä, jotka tavallisesti kävivät kaupoilla kuntakeskuksessa Ämmänsaaressa, alkoikin käydä asioimassa Papupadassa, sillä täällä oli väljempää kuin suurissa marketeissa. Myös kotimaanmatkailun lisääntyminen näkyi jäätelönostajien määrässä.

Mökkiläisten lisäksi syksyiset metsästysporukat ovat hyvä lisä asiakaskuntaan. He ostavat karkkia, jäätelöä ja juomia sekä tankkaavat autoja.

Papupadan myydyin makeinen on maitosuklaalevy. Niitä ostavat etenkin metsästäjät, jotka kauppiaan sanojen mukaan elävät päivän suklaalla ja jäätelöllä, ja syövät kunnolla vasta illalla. Jäätelöistä suosikkeja ovat juhlatuutit ja muut isot tuutit.

– Metsämiehet ostavat isoja tuutteja, kauppias toteaa.

Pienessä kaupassa on tarjolla jokaiselle jotakin. Valikoimaa löytyy ruokatarvikkeista kalastusvälineiden kautta koriste-esineisiin ja käsitöihin. Kuva Jussi Pohjavirta.

Ulko-ovi kolahtaa jälleen, ja tiskille astelevat Kalle Rönkkö Sonkajärveltä ja Ilkka Kuljunen Kuhmosta. He kaatavat kahvia kuppeihin ja asettuvat pöydän ääreen.

– Ollaan menossa humppailemaan Saariselälle asti, meillä on siellä niin sanottu korkean paikan leiri, Rönkkö kertoo. Eläkkeellä olevat rajamiehet suuntaavat ensin Kuusamoon, josta mukaan porukkaan tulee vielä kaksi jäsentä lisää. Siitä sitten jatketaan perille seuraavana päivänä.

Kuljunen on täällä vakioasiakas, hän pysähtyy kaupalle aina ohi kulkiessaan. Heistä onkin tullut kauppiaan kanssa vuosien saatossa tuttuja.

– Käyn mielelläni tällaisissa paikoissa kahvilla, jos voin valita. Paljon mieluummin kuin jollain ABC:lla. Tämä paikka tarvitsee enemmän minun eurojani, hän sanoo.

Lähimpään ketjuhuoltamoon olisikin täältä matkaa. Sellaisia löytyy noin viidenkymmenen kilometrin takaa Ämmänsaaresta tai yhdeksänkymmenen kilometrin päästä Kuusamosta.

Eläkkeellä olevat rajamiehet Kalle Rönkkö ja Ilkka Kuljunen ovat matkalla korkean paikan leirille Saariselälle. He pysähtyivät matkalla kahville Papupataan. Kuva Jussi Pohjavirta.

Papupadan kyläkauppiaan palvelusvuodet ovat kohta täynnä, ja edessä häämöttävät eläkepäivät. Samalla kaupan ovet saattava sulkeutua lopullisesti.

Jatkajaa ei ole ainakaan vielä ilmaantunut.

Kyläkauppiaan elämä ei ole leveää. Ruuskanen kertoo, ettei ole vuosien saatossa juuri maksanut itselleen palkkaa, ainoastaan vapaaehtoista eläkevakuutusta.

– Mutta kauppiaalla jää aina leipää. Niin paljon on vanhaa leipää, ettei tarvitse nälissään olla, hän hymyilee.

Kaupan pitäminen on kovaa työtä, mutta silti hän tekisi epäröimättä saman valinnan uudelleen.

Aikoinaan Pyhäkylällä lauantai oli ihana päivä. Kaikki kyläläiset tulivat silloin kaupalle.

Kaikkein kivointa työssä ovat asiakkaat.

Aikoinaan Pyhäkylällä lauantai oli ihana päivä. Kaikki kyläläiset tulivat silloin kaupalle. Kyläparlamentti kokoontui talvisin takan ääreen, ja siinä parannettiin maailmaa. Aurinkoisina kesäpäivinä pihalla riitti jäätelönsyöjiä.

Kyläläisten lisäksi myös turistien kanssa tulee mukavia juttutuokioita. Jotkut lomalaiset ajavat joka vuosi samaan aikaan pohjoiseen, ja pysähtyvät tutuksi käyneellä kaupalla. Mökkiläiset tulevat aina keväisin kuin muuttolinnut.

– Ja samat metsämiehet ovat kulkeneet syksyisin kaupalla jo seitsemäntoista vuotta. Aikanaan Pyhäkylässä ne olivat vielä pikkupoikia ja nyt jo isoja miehiä pyssyjen kanssa.

Nimiä ei välttämättä tule koskaan kysyttyä, mutta kyläkauppiaan muistiin on tallentunut monia kasvoja.

Ostoskärryt odottavat asiakkaita kyläkaupan eteisessä. Kuva Jussi Pohjavirta.