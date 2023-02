Kotimaa

Pikkuakku ei pitkälle riitä – Peugeot 408 on aistikas auto, mutta talvioloissa se kärsii Keski-Euroopan tarpeisiin sovitetusta hybridiratkaisusta

Julkaistu: 18.2.2023 klo 6:31

Leijonaperheen tulokas on kallis hankinta suhteessa sähköllä saavutettuun hyötyyn. Mutta miten ihmeessä tämän auton takalasi pysyy aina puhtaana? Citroën C5 X on toinen tulkinta samasta perusratkaisusta, mutta suurin ero on ajotuntumassa.