Pikkukaupungilla on pimeä puoli 1960-luvun Amerikassa – Pekka Eronen löytää torstain ohjelmatarjonnasta monta neljän tähden leffaa

Alaston suudelma

Yle Teema & Fem klo 21.00

**** Samuel Fuller sanoi joskus, että elokuva on taistelukenttä, tunnetta laidasta laitaan. Ainakin tämän elokuvan kohdalla se pitää paikkaansa. Hänen omansa se onkin. Kioskikirjamaisen karhea melodraama käynnistyy kohtauksella, jossa raivostunut nainen näyttää käyvän suoraan katsojan päälle.

Siitä hypätään parin vuoden päähän, jolloin entinen prostituoitu Kelly saapuu myyntiedustajana aloittamaan uutta elämää pikkukaupungissa. Periamerikkalainen omenapiirakan tuoksu ei tervehdi tulijaa.

Hyväksikäyttäjien ja kaksinaamaisten tyyppien keskellä Constance Towers tekee suoraselkäisen roolin. (USA 1964)

Gabriel, tule takaisin!

TV1 klo 13.15

**** Valentin Vaala sovitti Mika Waltarin näytelmästä hapokkaan komedian, jossa häikäilemätön huijari tupsahtaa ruokkimaan Emma Väänäsen ja sisko Salli Karunan romanttisia haaveita. Nämä kyllä aavistelevat, ettei leivonpoika ihan täydestä sydämestä laulele, mutta kun se kujerrus on niin kaunista. Julman viettelijän rooli oli Tarmo Mannin ikimuistoisimpia. Sliipatun paraatipuolen taakse näkee nuoren polven edustaja Ansa Ikonen . (Suomi 1951)

Isän nimeen

Kutonen klo 21.00

**** Jim Sheridan on ohjannut useammankin elokuvan irlantilaisten kokemista kärsimyksistä, eikä ilman osoittelevaa paatosta selvitä tässäkään. Tosipohjaisessa oikeusdraamassa on kuitenkin vakaumuksen vastustamatonta voimaa. Daniel Day-Lewis esittää pohjoisirlantilaista Gerry Colsonia , joka perheineen ja ystävineen tuomittiin 1970-luvulla elinkautiseen terrorismista. Syytön mies aloitti vankilassa pitkän ja raskaan oikeustaistelun. Day-Lewis välittää vereslihaisia vääryyden kokemuksia, ja Pete Postlethwaiten isähahmossa on sekä ulkoista että sisäistä rosoa. Myötätuntoista englantilaista asianajajaa esittää Emma Thompson . (Irlanti 1993)

Pekka Eronen