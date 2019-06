Pirjo Heikkilä todellakin on sketsisarjan Pirjo - Aika monta tapausta on omasta elämästäni

Pirjo Heikkilä istuu kahvilassa ja juo teetä. Yhtäkkiä hän tekee väärän liikkeen ja tee katuu läppärin näppäimistölle. Viereisestä pöydästä tuijotetaan.

– Näin kävi hiljattain, kertoo Heikkilä. Tapaus voisi olla suoraan sketsisarjasta Pirjo , jossa joudutaan kiusallisiin tilanteisiin, välillä katsojaakin hävettää.

Heikkilä sanoo todellakin olevansa Pirjo, nainen joka joskus ajautuu suhteettomiin mittasuhteisiin kasvaviin arkisiin tilanteisiin, jotka päättyvä nolosti tai katastrofaalisesti. Yleensä arki kuitenkin sujuu normaalisti.

– Aika monta tapausta on omasta elämästäni, kuten tarjoilijamoka isästä ja tyttärestä, jotka ovatkin pariskunta. Nuorena olen ollut tarjoilijana ravintolassa, Heikkilä kertoo.

Pirjon ensimmäinen kausi keräsi Yle Areenassa yli kolme miljoonaa latausta. Sketsisarjan toinen tuotantokausi julkaistaan tänään Yle Areenassa. Sen ovat kirjoittaneet Pirjo Heikkilä ja Lauri Nurkse .

Nurkse on myös ohjannut sarjan.

Heikkilä sanoo, että arkinolouksia ei voi kirjoittaa suoraan sketsiksi, vaan ne pitää käsitellä niin, ettei naura muille ihmisille. Itseen kohdistuvaa tilannetta voi käsitellä säälittä, vaikka nolottaisi.

– Kaikki hävettää, se on perustunne, Heikkilä sanoo.

Palaute, jossa katsoja kertoo samaistuneensa tapahtumaan, on tärkeää. Se saa tuntemaan, että jees, en ole yksin häpeäni kanssa.

Miksi Bachelor on Heikkilän suosikkiohjelma?

Sketsejä syntyy myös muille tapahtuneista asioista.

– Olen aina seuraillut muiden ihmisten käyttäytymistä.

Kiinnostus näkyy myös Heikkilän televisio-ohjelmasuosikeissa. Kärjessä ovat Bachelor Suomi , Ensitreffit alttarilla ja kaikki ohjelmat, joissa voi seurata ihmisten välistä kemiaa.

Esimerkiksi Ensitreffit alttarilla -sarjasta Heikkilä tarkkailee, pystytäänkö käsikirjoituksella ja leikkauksella johdattelemaan häntä virheelliseen tulkintaan parin tulevaisuudesta.

Au pairit Havaijilla on myös kiinnostava. Miten au pair tulee toimii vieraassa perheessä ja uudessa tilanteessa?

– En ikinä lähtisi itse au pairiksi, Heikkilä parahtaa.

Kesätyönä kuvauksia ja äänikirja

Pirjo -sarjasta julkaistaan nyt kesällä kymmenen jaksoa. Toiset kymmenen uutta sketsiä tulee syyskuussa.

Jokainen noin viisiminuuttinen jakso on itsenäinen kokonaisuus. Ne voi katsoa haluamassaan järjestyksessä.

Sekä ensimmäisen kauden 18 osaa että toinen kausi ovat katsottavissa Yle Areenassa.

Heikkilän alkukesä on kiireinen. Muun muassa Sipoon herttua , Siskonpeti ja Heikki Paasonen Show -televisiosarjoissa sekä Jo saapuu oikea yö , Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset ja Supermarsu -elokuvissa esiintynyt näyttelijä jatkaa Sipoon herttuan ja Heinähatun ja Vilttitossun parissa.

Sipoon herttuassa Heikkilä näyttelee rikostutkija Salla Rusia. Sarjan toinen kausi tulee katsottavaksi Elisa Viihteeseen marraskuussa.

Lenka Hellstedtin ohjaamassa Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -elokuvassa Heikkilä on naapurin neiti Helga Alibullen. Pääosissa ovat Emelia Levy ja Matilda Pirttikangas .

Lisäksi Heikkilä lukee äänikirjoja. Hän on aiemmin lukenut yleisön kuunneltavaksi muun muassa Niina Meron Englantilaisen romanssin , Tove Jansonin Muumilaakson kertomuksia ja Sisko Savonlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu .

– Haasteena on, ettei eläydy liikaa ja vie pois kuuntelijan omaa tulkintaa. Toisaalta ei saa olla unettavakaan, Heikkilä sanoo.

Työ on mielenkiintoista, koska Heikkilää on aina kiinnostanut ääni ja mitä sillä voi ilmaista. Äänityötä hän on tehnyt aiemminkin, muun muassa Nelosen kanavaäänenä vuosina 2006 - 2010 ja elokuvadubbauksissa.

Pirjo, Yle Areena 28.6. ja TV2 ensiesitys 30.6. klo 20.49 alkaen