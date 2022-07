Kotimaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat elokuun loppuun mennessä

Julkaistu: 5.7.2022 klo 15:39

Vaikka Suurpetokeskus on tehnyt parannuksia eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, toiminnassa on edelleen epäkohtia, joiden korjaamiseen on asetettu määräaika.