Ulkomaat

Pohjois-Syyrian kurdit ja PKK ovat isoimmat kannot Nato-kaskessa – Tom Kankkonen aavisti Turkin ja Suomen ongelmakentän jo Erdogan-kirjassaan

Julkaistu: 25.5.2022 klo 6:36

Turkin kovaotteinen presidentti Recep Tayyip Erdogan vaatii Suomelta ja Ruotsilta asioita, joita maiden on vaikea toteuttaa. Nato-jäsenyyden tielle on asettunut poikkiteloin Turkin mahtimies, jolle on ominaista puhua rajusti ja toisinaan myös kääntyä nopeasti. Tom Kankkonen näki Turkin ja Suomen suhteiden haasteet jo tietokirjassaan Erdoganista vuonna 2019.