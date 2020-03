Poikkeusolot minimoivat kuntien palvelut – myös kunnanvirastoja suljetaan Kainuussa

Kainuu hiljenee koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Kainuun kunnat ovat tehneet muutoksia toimintoihinsa hallituksen linjauksen mukaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä lukuisten palvelujen sulkemista huhtikuun 13. päivään saakka.

Myös kunnanvirastoihin pyrkivä voi keskiviikosta alkaen törmätä lukittuun oveen.

Esimerkiksi Puolangalla kunnan ja maaseutuhallinnon henkilöstö on pääosin etätöissä eli tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla. Myös Suomussalmella kunnan työntekijöistä osa siirtyy etätyöhön ja kunnantalolla asiakaspalvelu hoidetaan pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse ja muita sähköisiä kanavia käyttäen.

Sotkamossakin kunnantalon ovet pidetään kiinni, mutta perustelluista ja akuuteista syistä asiakastapaamisia voidaan järjestää.

Kajaanissa kaupungintalon info palvelee toistaiseksi.

Kirjastot sulkevat ovensa, mutta lainaus onnistuu kuitenkin esimerkiksi Paltamossa ja Kuhmossa puhelimitse tai sähköpostilla tilaamalla. Tällöin asiakkaan toivomat kirjat laitetaan muovipussiin ja sen voi noutaa sovittuna aikana kirjaston ulko-ovelta.

Kuhmon kirjasto lupaa, että jos asiakas tai hänen omainen ei pääse hakemaan lainoja kirjaston ovelta, lainat toimitetaan postin kautta.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastosta (https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto) voi lainata e-kirjoja ja e-äänikirjoja sekä lukea e-lehtiä. Siihen tarvitaan kirjastokortin numero ja PIN-koodi.

Koulut ovat pääosin kiinni ja opetus järjestetään etäopetuksena, mutta varhaiskasvatuksen yksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa, jotta vanhemmat pääsevät töihin.

Suositus kuitenkin on, että perheet hoitavat lapsensa kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1–3. -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään.

Esimerkiksi Kajaanissa noin 140 oppilaalla on ilmoitettu olevan tarve lähiopetukseen. Kaikkiaan Kajaanissa on perusopetuksessa kaikkiaan noin 3 725 oppilasta ja kotona etäopetuksessa on yli 3 500 oppilasta. Kehitysvammaisten opetus jatkuu siinä laajuudessa kuin tarvetta on.

Iltapäivätoimintaa Kajaanissa annetaan niille 1.–2. -vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille, joiden huoltajat tekevät kriittistä työtä.

Sotkamossa lähiopetusta tarvitsevien ryhmiä yhdistetään. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan niille 1–3. -luokkien oppilaille, jotka ovat lähiopetuksessa.

Kainuun lukioissa on siirrytty etäopiskeluun, ja sama pätee pääosin Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja Kainuun ammattiopistossa.

Myös linja-autoliikenne vähenee. Ely-keskuksen hankkima kuntien sisäinen koululaisliikenne ja suurin osa kuntien välisistä, koulupäivisin ajettavista vuoroista voidaan jättää ajamatta oppilaitosten sulkeutuessa. Sotkamossa Juurikkalahden ja Paakin linjat ajetaan perjantaihin saakka eli ylioppilaskirjoitusten loppuun saakka. Kuntien välinen liikenne pyritään ajamaan.

Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä karsitaan keskiviikosta alkaen. Kaupunkiliikenteen linjat 1–7 sekä palveluliikenne liikennöivät toistaiseksi.

Lisätietoja Kainuun kuntien nettisivuilta.