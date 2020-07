Poimintoja radio-ohjelmista: Podcasteissa puhutaan häpeilemättä rahankäytöstä ja pohditaan teatterintekoa koronakevään jälkeen

Teatteripuhetta kummallisen koronakevään jälkeen

Uusi podcast virittää kummallisen koronakevään jälkeen ajatukset uuteen teatterikauteen. 16-osaisessa sarjassa esitystaiteen ammattilaiset keskustelevat teatterin tekemisestä ja sen tulevaisuudesta. Mukana on KOM-teatterin, Q-teatterin, Ryhmäteatterin ja Viirus-teatterin tekijöitä. Ken keväällä ei voinut tehdä teatteria, teatterintekijöillä nousi monia ajatuksia alan tulevaisuudesta.

Pukkarikeskusteluja, Yle Areena 3.8. alkaen

Tutustu Afrikkaan – syvällisemmin

Yle Radio 1:ssä on vietetty Afrikkalaista heinäkuuta. Nyt kuukauden lopussa Areenassa onkin tarjolla valtavasti Afrikka-aiheisia ohjelmia, jotka antavat mantereesta monipuolisen kuvan. Niissä käsitellään muun muassa Afrikan rytmejä sekä siellä sävellettyä klassista musiikkia, maanosan taloutta, faaraoiden hautoja ja paikkoja Afrikan tähti -lautapelin kautta.

Juho Takkusen radiodokumentissa sukelletaan voodoohon. Länsiafrikkalaisessa Beninissä voodoo ei vastaa kuvaa nukkien pistelystä ja kannibalistisista rituaaleista, vaan uskonto on vahvasti läsnä niin arjessa kuin juhlassa. Haastattelussa muun muassa voodoo-pappeja ja myyttisen pyton-temppelin vartija.

Afrikka myös muuttuu ja Satu Kivelän sarjassa tavataan uraauurtava vaatesuunnittelija Ghanasta, kuunnellaan tiedostavaa reggaeta Kapkaupungista ja seurataan aktivisteja, jotka ajavat homoseksuaalien oikeuksia Ugandassa ja Ruandassa.

Afrikkalainen heinäkuu, Yle Areena

Rohkeasti ja hauskasti rahankäytöstä

Toimittaja-bloggaaja Julia Thurénin luotsaamassa podcastissa rahasta ja taloudesta puhutaan häpeilemättä ja hauskasti. Uudella kaudella puhutaan entistä rohkeammin euroista ja siitä, miten niiden kanssa parhaiten eletään ja tullaan toimeen.

Mitkä 10 kysymystä lopettavat parisuhteen rahariidat? Entä kannattaako opintolaina sijoittaa tai m isän kannattaa jäädä jo ihan taloudellisin perustein vanhempainvapaalle?

Kaudella pohdiskellaan myös sitä, miten suhde rahaan syntyy jo lapsuudessa ja tehdään näkyväksi, millaista metatyötä rahan ympärillä on.

Julia Thurén: Melkein kaikki rahasta, Yle Areena 6.8. alkaen

Mistä hyvä markkinointi syntyy?

Hasan & Partners on yksi Suomen menestyneimmistä mainostoimistoista. Toimiston perustanut ja jo kertaalleen sen myynytkin Ami Hasan kertoo, mistä hyvä markkinointi syntyy ja miksi sen on vedottava tunteeseen, ei järkeen. Ohjelma on uusinta vuoden takaa.

Miia Krause: Vieraana Ami Hasan, Yle Puhe keskiviikkona 29.7. klo 14.02 ja Areena