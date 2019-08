Poliiseja uhattiin lähes välittömästi aseella teollisuusalueella Porvoossa - Kahta ampujaa etsitään edelleen, tuntomerkkejä ei toistaiseksi kerrota

Kahta poliisia ammuttiin hälytystehtävän yhteydessä sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantiellä. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii tapauksia murhan yrityksinä. Poliisimiehistä toinen on haavoittunut vakavasti. Hengenvaaraa ei kuitenkaan ole ja hänen tilansa on vakaa. Toinen poliiseista on päässyt jo pois sairaalahoidosta.

KRP:n tiedotustilaisuudessa Vantaalla kerrottiin sunnuntaina iltapäivällä tapahtumien kulusta. Paikalla olivat KRP:n tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho , Itä-Uudenmaan poliisin poliisipäällikkö Kari Rantala sekä apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen , KRP:n päällikkö Robin Lardot sekä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen .

Kolehmainen kertoi, että suojavarusteet saattoivat pelastaa Porvoon ampumisessa poliisien hengen tai ainakin säästivät heidät vakavilta vammoilta.

Kahta ampumisista epäiltyä miestä etsitään parhaillaan. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin tapahtumien saaneen alkunsa, kun poliisi sai hälytystehtävän Porvoon Eestinmäen teollisuusalueelle kello 00.30 sunnuntain vastaisena yönä.

Tapahtumapaikalla poliisipartiota uhattiin lähes välittömästi aseella. Poliisit yritettiin saada luopumaan aseistaan. Poliiseja kohti avattiin tuli ja he loukkaantuivat.

"Pyydämme havaintoja"

Yöllä tapahtumapaikalle saapui laukausten jälkeen kymmeniä poliiseja. Epäiltyjen etsintöihin osallistui myös helikoptereita, mutta heitä ei ole saatu kiinni.

KRP:n tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho kertoi, että toistaiseksi epäiltyjen tuntomerkkejä ei kerrota. Poliisi pitää mahdollisena, että epäillyt ovat jo poistuneet jo maasta.

– Mitä tulee epäiltyjen tuntomerkkeihin, niin uskon, että pystyn hyvinkin lähituntien aikana palaamaan tähän aiheeseen.

Poliisi ei ota kantaa siihen, millaisella aseella poliiseja kohti Porvoossa ammuttiin.

– Pyydämme kaikista havainnoista yöllä Koneistajantien läheisyydessä. Alue on yleensä yöaikaan hiljainen, eli siellä on liikennettä hyvin vähän. Jokainen havainto jalan tai autolla liikkuvista henkilöistä tuohon aikaan on kiinnostava, Huhta-aho sanoo.

Valmiustilaa on kohotettu

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kohottanut valmiustilaansa alueella muun muassa tarkistamalla resursointia ja kalustoa sekä käymällä läpi toimintaohjeita.

– Tutkintatoimien ja epäiltyjen tavoittamisen lisäksi erittäin tärkeää on myös se, että loukkaantuneet poliisimme saavat paitsi sairaalahoitoa, myös psyykkistä jälkihoitoa. Käymme tilanteen läpi myös avoimesti oman henkilöstömme kanssa ja poliisilaitos tarjoaa tarvittaessa jälkihoitoa henkilöstöllemme, kertoo tiedotteessa poliisipäällikkö Kari Rantala Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisi selvittää edelleen teosta epäiltyjen henkilöiden olinpaikkaa. Poliisin arvion mukaan he ovat vaarallisia ja aseistautuneita, mutta tällä hetkellä poliisin tiedossa ei ole mitään konkreettista uhkaa. Kaikissa akuuteissa tai epäilyttävissä tilanteissa tulee soittaa 112.

Edit: Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 19.01