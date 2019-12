Poliisi muistuttaa pyytämään apua, kun lähisuhdeväkivalta kohtaa – ''Aina ei pärjää, eikä tarvitsekaan pärjätä. Sitä varten on olemassa verkosto, valmiina auttamaan.''

Oulun poliisilaitos muistuttaa joulunpyhien kokemusten perusteella ihmisiä ottamaan yhteyttä auttajiin, kun lähisuhdeväkivalta kohtaa. Se otti kantaa asiaan Facebook-päivityksessään tapaninpäivän iltana:

– Taas on kotihälytykset työllistäneet Oulun poliisia joulun pyhien aikana. Näinhän se on joka joulu ja muutkin pidemmät pyhät, jolloin ihmiset ovat lomalla, kotona ja mökillä. Alkoholia ķuluu, vanhat riidat nousevat esille, toinen alkaa ärsyttää. Tilanne kärjistyy, tönitään, retuutetaan, lyödään, kuristetaan. Sitä omaa läheistä.

Päivityksessään se pohtii esteitä, miksi poliisia ei soiteta paikalle.

– Paljonko lie on niitä koteja, joissa on tämä sama tilanne, mutta poliisia ei soiteta paikalle. Ei uskalleta, tai ei pidetä omaa hätää niin tärkeänä, että sillä voisi poliisia vaivata. Tai tiedetään, että lähin poliisi on matkojen päässä, ei siitä apua olisi.

Lähisuhdeväkivallalle on ominaista on se haluttomuus kertoa, häpeä ja halu pärjätä itse, ilman apua, Oulun poliisilaitos kirjoittaa.

– Mutta ei aina pärjää, eikä tarvitsekaan pärjätä. Sitä varten on olemassa verkosto, valmiina auttamaan.

Päivityksensä loppuun se listasi auttavia tahoja: , ja .

Jos joulutunnelma muuttuu uhkaavaksi, se kehottaa soittamaan hätänumeroon 112.

www.poliisi.fi on poliisin sivusto.

Auttavia puhelimia

www.nollalinja.fi on ilmainen auttava puhelin (080 005 005), jonne voi soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Soittaa voivat esimerkiksi kaikki, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan ja naiset, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa.

www.riku.fi on Rikosuhripäivystyksen Auttava puhelin (116 006), joka palvelee suomeksi ma–ti kello 13–21 ja ke–pe kello 17–21 sekä ruotsiksi keskiviikkoisin kello 13–17. Lisäksi sivulla on chat arkisin 9–15 ja lisäksi maanantaisin 17–19.