Poliisi näkyy ja toimii joka paikassa Uudenmaan rajoilla – puolustusvoimat tulee apuun liikennevalvontaan

Poliisi näkyy ja toimii jatkossa joka paikassa Uudenmaan rajoilla. Tätä korosti poliisikomentaja Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta. Hän on Uudenmaan sulkuoperaation yleisjohtaja.

– Valvonta on kattavaa. Sulkupisteitä tulee tiheästi myös pienille teille, linja-autot pysäytetään ja poliisi tulee rautatieasemilla laitureille tai sitten junaan selvittämään, että henkilöllä on oikeus matkustaa rajan yli, Aapio kertoi poliisin tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

– Kyseessä on iso, pitkäkestoinen liikennevalvontaoperaatio, jossa on mukana myös puolustusvoimien joukkoja.

Sulkupisteitä pystytetään maanteille 30-40. Myös satamat ja lentoasemat ovat valvontapaikkoja.

Selvitys annettava pyydettäessä

Poikkeuksia tulee. Ne perustuvat välttämättömiin syihin.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo totesi tiedotustilaisuudessa sellaisiksi viranomaistoiminnan, työn, elinkeinon tai luottamustoimen hoitamisen, lakisääteisen velvollisuuden, lähiomaisen kuoleman ja lapsen tapaamisen sekä muun painavan henkilökohtaisen syyn.

– Tarvittaessa poliisille on annettava näistä syistä kirjallinen tai suullinen selvitys, jonka perusteella ratkaisu tehdään paikan päällä yksilöllisesti, Heikinheimo kertoi.

– Poliisin keinovalikoima on sama kuin jokapäiväisessä työssä muutenkin. Ensisijaisesti kyseessä on kansalaisten ohjaaminen.

Eristäminen alkanee huomenna

Hallituksen esitys Uudenmaan maakunnan eristämisestä ei ole vielä niin sanotusti kirkossa kuulutettu. Esitystä käsittelevät tänään sekä eduskunta että perustuslakivaliokunta.

– Esitys tulee istuntosalin kautta meille perustuslakivaliokuntaan. Kutsut asiantuntijoille tulla kuultaviksi ovat jo lähteneet, valokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi keskiviikkona Ylen erikoislähetyksessä.

– Tämä on iso kokonaisuus käydä läpi. Ylipäänsä olemme siinä tilanteessa, että valmiuslaki on käytössä Suomen oloissa ensimmäistä kertaa. Tämä vaatii harkintaa ja aikaa, mutta teemme parhaamme.

Uudenmaan eristämisen on määrä tulla voimaan jo huomenna, perjantaina 27. maaliskuuta. Sen kestoksi esitetään ainakin aluksi kolmea viikkoa. Jos tilanne niin vaatii, eristämistä voidaan jatkaa.

Useita sairaalapotilaita toipunut

Hallitus perustelee esitystään tarpeella estää koronaviruksen hallitsematon leviäminen Uudeltamaalta, jossa sitä on Suomessa eniten, yli puolet tartunnoista.

Torstaiaamun lukujen mukaan Suomessa on 880 varmistettua koronavirustartuntaa. Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 82, joista 22 on tehohoidossa. Suomessa on todettu kolme koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Niistä kaksi on ollut Helsingin ja Uudenmaan alueella sekä yksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.