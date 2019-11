Poliisi purki 1 600 ihmisen telttaleirin Pariisissa - pakolaisten asumista taivasalla ei enää suvaita

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa poliisi hävitti kaksi maahantulijoiden suurta telttaleiriä torstaina sen jälkeen, kun maan hallitus ilmoitti keskiviikkona tiukentavansa pakolaispolitiikkaa, kertoi ranskalaismedia.

– En tule enää hyväksymään näitä kyhäelmiä teiden varsilla enkä missään muissakaan julkisissa paikoissa Pariisissa, sanoi operaatiota paikan päällä johtanut Pariisin poliisipäällikkö Didier Lallement .

Poliisi aloitti kahden leirin purkamisen aamukuudelta Pariisin keskustan pohjoisosassa Porte de la Chapellessa ja Seine-Saint-Denis'ssa. Pariisilaiset ovat tottuneet telttakyliin, jotka ovat jo vuosien ajan levittäytyneet Pariisin ruuhkaisen kehätien liepeille.

Yli 1 600 teltoissa tai taivasalla asunutta ihmistä odotti bussikuljetus uusiin majoitustiloihin, joita oli järjestetty julkisiin tiloihin. Sen jälkeen leireistä jääneet teltat, tavarat ja roskat hävitettiin.

Perhe pelkäsi karkotusta

Ranskan sisäministerin Ranskan sisäministerin mukaan leiriläisten turvapaikkahakemuksensa tarkastetaan ja osa tullaan karkottamaan maasta. Christophe Castanerin mukaan leiriläisten turvapaikkahakemuksensa tarkastetaan ja osa tullaan karkottamaan maasta.

– Pelkään, että meidät pakotetaan palaamaan Saksaan. Lähdimme sieltä koska he halusivat palauttaa meidät Afganistaniin. Täällä on vaikeaa, lapseni nukkuvat kadulla, mutta se on parempi kuin kotimaassani, sodan keskellä, sanoi Libérationin haastattelema Sarafshan , joka jonotti kyytiä miehensä ja kahden lapsensa kanssa.

Pariisin telttaleireillä arvioidaan asuvan noin 3 000 maahantulijaa. Poliisi purkaa kaupungin loput telttaleirit lähiviikojen aikana.

Suurin osa kadulla asuvista on miehiä, jotka ovat kotoisin Afrikan tai Lähi-idän maista.

Monet ovat tulleet Pariisiin Pohjois-Ranskan Calais'n siirtolaisleirin sulkeuduttua vuonna 2016. Siellä asui 10 000 siirtolaista.

"Haluan vain elää"

Viranomaiset ovat purkaneet Pariisin leirejä viime vuosina kymmeniä kertoja, mutta torstain operaatio oli tähänastisista mittavin. Ero aiempiin häätöihin on, että viranomaiset ovat ilmoittaneet ettei leirejä suvaita jatkossa. Lallementin mukaan poliisit tulevat vartioimaan alueita, jotta majoittujat eivät voi palata.

– Poliisi sanoo joka kerta, että leirejä ei enää tule, mutta aina ne ovat ilmestyneet takaisin. Tämä päivä osoittaa, että asiaa voidaan ratkoa organisoidusti ja ihmisarvoa kunnioittaen, sanoi Pariisin pormestari Anne Hidalgo , joka on syyttänyt hallitusta epäonnistumisesta siirtolaiskysymyksessä.

Yksi ulkona majoittuneista miehistä kertoi France Infon haastattelussa, että elämä siltojen alla on "hirvittävää" ja ettei hän ole saanut joka päivä syödäkseen.

– Tarvitsen asunnon ja koulutuksen, että pääsen töihin. Haluan vain elää, Sudanista kotoisin oleva mies sanoi.