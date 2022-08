Poliisi pyytää havaintoja Hyrynsalmella kadonneesta Jyrki Heikkisestä

Poliisi pyytää yleisön havaintoja sunnuntaina Hyrynsalmella kadonneesta 49-vuotiaasta Jyrki Heikkisestä.

Heikkinen katosi Hyrynsalmen keskustassa sunnuntaina 7. elokuuta kello 20:n aikaan

Jyrki Heikkinen on 169 senttimetriä pitkä ja painaa noin 90 kilogrammaa. Hänen ruumiin rakenteensa on tukeva ja hän on lähes kalju.

Hänellä oli kadotessaan yllään sukat, tummat uimashortsit ja sininen t-paita. Jyri Heikkinen on liikkeellä sinisellä miesten polkupyörällä.

Jos olet nähnyt tai näet tuntomerkkeihin sopivan henkilön, ota yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112.