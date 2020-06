Poliisi pyytää havaintoja: iäkäs mies kadonnut Kuhmon Rastinkylällä, seuranaan ollut koira

Tiistaina iltapäivällä Kuhmon Rastinkylältä on kadonnut noin 70-vuotias muistisairaudesta kärsivä mies, poliisi tiedottaa.

Miehellä on yllään sininen paita, verryttelyhousut sekä kumisaappaat. Miehellä on kantamuksenaan reppu ja seuranaan vaalea labradorinnoutaja. Mies on 175 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Omaiset ja viranomaiset etsivät miestä.

Poliisi pyytää havaintoja edellä mainitusta henkilöstä. Havainnoista pyydetään soittamaan Hätäkeskukseen puh 112.