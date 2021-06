Poliisi pyytää havaintoja Kajaanista kadonneesta nuoresta naisesta

17-vuotias Manar Dunia on kadonnut Kajaanissa. Hänestä on tehty viimeinen havainto Kajaanin Huuhkajanvaarassa tiistaina 22. kesäkuuta.

Manar Dunia on noin 160–165 cm pitkä ja hän on hoikkavartaloinen. Katoamishetkellä hänen päällään on mahdollisesti ollut musta kesätakki, tummansiniset farkut, valkoiset jalkineet ja hijab.

Kaikki havainnot kadonneesta ja tapaukseen liittyvät tiedot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.