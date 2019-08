Poliisi vaatii Porvoon poliisiammuskelusta epäiltyjä vangittaviksi keskiviikkona - Tutkinnanjohtaja: ''nimikkeet ovat rikoslain julmimmasta päästä''

Porvoon poliisiammuskeluista epäiltyä kaksikkoa aiotaan vaatia vangittavaksi keskiviikkona.

Rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista (KRP) kertoo aikovansa jättää vangitsemisvaatimuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle puoleen päivään mennessä. Keskiviikkoiltapäivänä ei vangitsemisvaatimusta ollut vielä jätetty.

Vaatimuksen jättämisen jälkeen jää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden asiaksi päättää, milloin ja missä vangitsemisoikeudenkäynti pidetään. Vangitsemisvaatimuksen ajankohdasta kertoi tiistaina myös Yle.

Huhta-aho kertoo Lännen Medialle, että hän aikoo vaatia vuosina 1989 ja 1994 syntyneitä miehiä vangittaviksi nimenomaan Porvoon tapahtumien vuoksi. Sunnuntain vastaisena yönä kaksi poliisia loukkaantui Porvoon Koneistajantiellä.

– Kaksi murhan yritystä yleensä riittää vaatimuksen pohjaksi, Huhta-aho sanoo.

Poliisi kuitenkin epäilee miehiä myös muista rikoksista. Epäilyt johtuvat sunnuntain alkuillan takaa-ajosta, joka päättyi Ikaalisissa siihen, että epäillyt miehet otettiin kiinni. Poliisi tiedotti aiemmin, että virkavaltaa kohti ammuttiin myös takaa-ajon aikana.

– Onhan siellä Tampereen päässäkin ihan vastaavaa teemaa, mutta mikä on lukumäärä ja mitä muita nimikkeitä. Siihen ei ole kuin valistuneita arvauksia tässä vaiheessa.

Tiistaina poliisin oli määrä kuulla teosta epäiltyjä. Iltapäivällä tavoitettu Huhta-aho kertoi, että tutkinta on edennyt suunnitelmien mukaan.

Partio saapui vastaamaan tavanomaiseen hälytystehtävään

Poliiseja ammuttiin sunnuntaiyönä puolen yön jälkeen, kun partio saapui Koneistajantielle vastaamaan normaalilta vaikuttaneeseen hälytystehtävään.

Lännen Median tietojen mukaan poliisi ei käyttänyt tilanteessa asetta. Tutkinnanjohtaja ei ole vahvistanut tietoa.

Iltalehti kertoi tiistaina, että kyseessä olisi ollut väijytys. Ruotsalaisen Expressen-lehden tietojen mukaan epäillyt itse soittivat hätänumeroon. Tutkintajohtaja Huhta-aho ei ole kommentoinut tietoja.

Tiistai-iltapäivällä Huhta-aho kertoi, että "isossa kuvassa" tutkinta on edelleen auki. Poliisi selvittää myös, onko tapahtumilla kytköksiä muuhun rikollisuuteen.

– Kun nimikkeet ovat rikoslain julmimmasta päästä, niin silloin katsotaan hyvin laajasti kokonaisuutta ennen tekoa ja teon jälkeen. Tämä on seikka, mikä kiinnostaa automaattisesti.

Ruotsin poliisi avustaa

Teosta epäiltynä olevat miehet ovat syntyneet 1989 ja 1994. Ilta-Sanomien Teosta epäiltynä olevat miehet ovat syntyneet 1989 ja 1994. ja tietojen mukaan miehet ovat veljekset. Epäillyistä molemmat ovat Ruotsin kansalaisia, mutta heistä toisella on myös Suomen kansalaisuus. ja Helsingin Sanomien Teosta epäiltynä olevat miehet ovat syntyneet 1989 ja 1994. ja tietojen mukaan miehet ovat veljekset. Epäillyistä molemmat ovat Ruotsin kansalaisia, mutta heistä toisella on myös Suomen kansalaisuus. tietojen mukaan miehet ovat veljekset. Epäillyistä molemmat ovat Ruotsin kansalaisia, mutta heistä toisella on myös Suomen kansalaisuus.

Poliisi on vahvistanut miesten kansallisuuden mutta ei kommentoi mahdollista perhesuhdetta.

Ruotsin poliisihallinnon tiedottaja kertoi tiistaina Lännen Medialle, että Ruotsin poliisi on avustanut Suomen viranomaisia tutkinnassa.

Huhta-aho vahvistaa tietojenvaihdon ruotsalaiskollegojen kanssa mutta ei avaa sitä tai yhteistyön laatua muuten tarkemmin.

Kiinniotto Ikaalisissa

Poliisi sai miehet sunnuntaina kiinni myöhemmin samana päivänä Ikaalisissa takaa-ajon päätteeksi. Takaa-ajossa poliiseja kohti ammuttiin, ja kolme poliisiautoa vaurioitui. Henkilövahinkoja ei takaa-ajossa syntynyt.

Sunnuntaiyön ammuskelussa loukkaantuneet poliisit ovat Huhta-ahon mukaan kuntoutuneet "olosuhteisiin nähden hyvin."

Juttua päivitetty 27.8.2019 kello 17.40: Päivitetty Huhta-ahon kommentein ja muilla tiedoin.