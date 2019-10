Uutiset

Poliisi valmistautuu noutamaan ex-jengipomo Janne Tranbergin Suomeen lähiviikkoina - Karkulaista odottaa vankeus ja liuta vanhojen rikosten oikeudenkäyntejä

Julkaistu: 11.10.2019 klo 18:06

Ex-jengipomo Janne Tranbergia odottaa suorittamaton vankeustuomio. Lisäksi Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä neljä rikossyytettä, joista vanhimpaan miestä on yritetty tavoittaa jo vuodesta 2016 saakka. Poliisin esitutkinnassa on myös törkeä huumausainerikosepäily.