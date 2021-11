Poliisi varoittaa maksukorttien tunnuslukujen urkkijoista

Viime aikoina on poliisin tietoon tullut tapauksia, joissa esimerkiksi kaupan kassalla on urkittu maksukortin tunnusluku ja sen jälkeen on anastettu uhrin käyttämä maksukortti.

Itä-Suomessa tällainen tapaus sattui viime perjantaina 26.11.2021 Kuopiossa, kun paikallisen tavaratalon kassalla urkittiin asiakkaan käyttämän maksukortin tunnusluku ja sen jälkeen ulkona huonoa englantia puhuva henkilö tuli kyselemään ajo-ohjeita. Tässä kyselyn lomassa oli uhrin käsilaukusta hävinnyt lompakko sekä siellä ollut maksukortti. Maksukortilla oli ehditty tehdä useita nostoja ennen kuin uhri huomasi lompakon hävinneen ja ryhtyi kuolettamaan maksukorttia.

Vastaavia tapauksia on ollut aiemmin myös muualla Suomessa. Poliisi muistuttaa, että aina maksukorttia käyttäessä tulee suojata tunnusluvun näppäily niin, ettei kukaan ulkopuolinen saa tunnuslukua tietoonsa.