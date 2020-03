"Poliisikin on tällaisessa tapauksessa sivullinen" – Laki rajaa oikeutta saada tietoja terveydenhuollon rikosepäilyissä

Laki asettaa merkittäviä rajoituksia poliisin oikeudelle tutkia terveydenhuoltoon liittyviä rikosepäilyjä. Tämä kävi ilmi turkulaiseen kotisaattohoitoyritykseen kohdistuvassa tutkinnassa.

Lounais-Suomen poliisi kertoi maanantaina tutkivansa 2011–2014 tapahtuneita kuolemantapauksia turkulaisessa yksityiseen saattohoitoon erikoistuneessa kotisairaalassa.

Poliisi kertoi saaneensa salassapitosäännösten vuoksi toistaiseksi vain kolmea potilasta koskevat potilastiedot, eikä ole voinut lähestyä omaisia kysyäkseen suostumusta muiden potilaiden tietojen tarkasteluun. Poliisi pitää siten mahdollisena, että vain osa vakavista hoitovirheistä ja laiminlyönneistä on tähän asti tullut sen tietoon.

Ylilääkäri Kaisa Halinen sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistaa, että laki rajaa vainajiin liittyvää tiedonsaantioikeutta. Esimerkiksi poliisi tarvitsee vainajan lähiomaisilta luvan päästäkseen käsiksi tämän terveystietoihin.

– Vainajien tietoja suojellaan tiukasti. Poliisikin on tässä suhteessa sivullinen, Halinen toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisi ei voi määrätä terveydenhuollon yksikköä luovuttamaan hoidossa olleiden vainajien tai potilaiden terveystietoja ilman omaisten lupaa. Omaisten selvittäminen on puolestaan vaikeaa, jos poliisi ei tiedä, keitä on ollut hoidettavina.

– Sellainen, että avattaisiin potilasrekisteri poliisille, ei ole mahdollista, Halinen selvittää.

Hänen mukaansa poliisin tiedonsaantioikeuden laajentamisesta ei ole viime aikoina käyty keskustelua.

Omainen voi pyytää vainajan hoitotietoja, jos epäilee hoidossa tapahtuneen virheitä. Tietojen luovuttamisesta päättää vainajaa hoitaneen terveydenhuoltoyksikön ylilääkäri.

Ministeriö sai kotisaattohoitoon liittyvistä rikosepäilyistä Halisen mukaan tietoa median kautta maanantaina.

Uhreja ehkä tiedettyä enemmän

Kotisaattohoitoa tarjonneessa yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. Yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

Sairaanhoitajan laiminlyöntien epäillään vaarantaneen saattohoitopotilaiden terveyden ja jopa hengen. Hoitajan epäillään esimerkiksi väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu puutteita.

Kotisairaalayrittäjien lisäksi rikoksesta epäiltyinä on kuusi Turun kaupungin virkamiestä. Näissä epäilyissä on kyse valvonnan laiminlyömisestä. Turun kaupunki on käynnistänyt asian johdosta sisäisen selvityksen. Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa.

Asia etenee loppulausuntojen jälkeen syyteharkintaan. Esitutkinta-aineisto on pituudeltaan noin 500 sivua.