Poliisina esiintyneet huijasivat tuhansia euroja – pyysivät nostamaan rahaa tai pankkikorttia tunnuslukuineen

Jokilaaksojen alueella eli siis Pohjois-Pohjanmaalla tuli perjantain aikana ilmi tapauksia, joissa poliisina puhelimessa esiintynyt henkilö on pyytänyt ihmisiä nostamaan tililtään rahaa ja toimittamaan ne tiettyyn paikkaan. Poliisina esiintynyt henkilö on voinut pyytää myös pankkikorttia tunnuslukuineen. Rikoksilla on saatu anastettua useita tuhansia euroja.

Oulun poliisin johtokeskuksessa ei ole tietoa, että vastaavaa olisi sattunut Kainuussa. Poliisi haluaa kuitenkin muistuttaa, ettei poliisi tai pankki tai mikään mukaan asiallisella asialla oleva taho koskaan tiedustele pankkikorttien tunnuslukuja puhelimessa, eikä toimi muutoinkaan kuvatulla tavalla.

Kaikkia, jotka epäilevät tulleensa huijauksen kohteeksi, poliisi kehottaa ottamaan yhteyttä 112:een tai lähimpään poliisiasemaan.