Kotimaa

Polttomoottori ei ole ongelma, mutta sen polttoaineet ovat – "Autoala voi helposti dumpata öljytuotteet, jos se niin haluaa tehdä", VTT:n johtava tutkija sanoo

Julkaistu: 11.12.2021 klo 6:30

Autoalaa 40 vuotta seurannut Juhani Laurikko muistuttaa, että aikaisemmat muutokset on tehty hitaasti ja pienin askelin. Nyt lainsäätäjä on käytännössä päättänyt, että sähkö on voittava teknologia, vaikka Laurikon mielestä muillekin uusille polttoaineille olisi tilaa ja tarvetta.