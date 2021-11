Kotimaa

Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Julkaistu: 2.11.2021 klo 11:30

Polvien kunnon kannalta on erittäin tärkeää, että lonkan, polven ja nilkan linjaus on kunnossa, painottaa Huuhkajien fysioterapeutti-valmentaja Jari-Pekka "Gene" Keurulainen. Myös urheilukengillä on suuri merkitys. Ortopedi ja urheilulääkäri Tapio Kallio kertoo, että polvessa tuntuva toistuva kipu on varoitusmerkki, jonka syy pitää selvittää.