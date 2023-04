Porvarihallitus nostaa jo päätään – Kristillisdemokraattien Sari Essayah: "Kansalaisten viesti on selkeästi luettavissa"

Sanna Marinin hallitus romahti eduskuntavaaleissa, vaikka sdp:n kannatus koheni. Kokoomus on ykkösenä, ja perussuomalaiset teki historiansa parhaan tuloksen. Uusi hallitus saattaa muodostua kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen romahdus kertoo pienten puolueiden puheenjohtajien mielestä jo siitä, että Suomeen aletaan rakentaa porvarihallitusta.

Kokoomus tulee ykkösenä maaliin ja perussuomalaiset teki historiansa parhaan vaalituloksen.

– Kyllä kansa on päättänyt, että haluavat porvarihallituksen, Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo totesi illalla.

Samaa mieltä on kristillisdemokraattien Sari Essayah .

– Kaikki hallituspuolueet sdp:tä lukuun ottamatta ovat menettäneet kannatustaan. Se kertoo yleisestä suunnanmuutoksen tarpeesta. Kansalaisten viesti on minusta selkeästi luettavissa, Essayah sanoi.

Myös vaalitappion kokevan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ennustaa jo porvarihallitusta.

– Jos lopputulos on ennusteen kaltainen, varmasti alkavat porvaripohjaa kasaamaan, Li Andersson arvioi.

Tiukkaakin tiukempi kilpa

Eduskuntavaaleista tuli ennennäkemättömän tiukat. Kokoomus, sdp ja perussuomalaiset olivat kaikki aivan viime hetkiin saakka prosenttiyksikön sisällä toisistaan suunnilleen 20 prosentissa.

Vaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei halua vielä arvioida hallituksen koostumusta, vaikka vaalien tulos näyttää selvältä.

– Hallituspuolueet hävisivät lukuun ottamatta demareiden jonkinlaista voittoa. Kyllä äänestäjiltä on erittäin vahva viesti, että nimenomaan talouspolitiikassa halutaan muutosta, Orpo sanoi.

Sdp:n talouslinjaukset voivat sotia pahasti kokoomuksen kireämpää säästöpolitiikkaa vastaan.

Pääministeri Sanna Marinin sdp pärjäsi hyvin, mutta hänen hallituksensa muut puolueet eivät. Petteri Orpo ja Riikka Purra nostivat molemmat selvästi omien puolueidensa kannatusta. Kuva: Mauri Ratilainen

Vaalipäivä nosti perussuomalaisia

Kansalaisten luottamus porvarihallitukseen on perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan kovempi kuin sinipunaan. Perussuomalaiset on tulossa maaliin kakkosena kokoomuksen jälkeen.

Tulevan hallituksen voimakaksikoksi näyttäisivät olevan valikoitumassa kokoomus ja perussuomalaiset. Perussuomalaiset nousi vahvasti varsinaisena vaalipäivänä, kuten aiemmissakin vaaleissa.

– Osa puolueista on ilmoittanut, että meidän kanssa ei yhteistyötä tehdä, Purra sanoi tarkoittaen sdp:n ja Sanna Marinin kieltäytymistä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

Hallituspaikka ei ole kohdellut perussuomalaisia kovin hyvin, sillä vuoden 2015 hallitusasema jakoi lopulta puolueen kahtia.

Sdp:n strategia vedota taktiseen äänestämiseen näyttää nostaneen sosiaalidemokraattien kannatusta muun vihervasemmiston kustannuksella.

– Puolueen puheenjohtajana olen iloinen siitä, että sdp:n kannatus on noussut, Marin sanoi eikä halunnut ottaa piikkiinsä hallituksensa tappiota.

– Me olemme kertoneet ihmisille hyvin rehellisesti meidän arvoistamme ja tavoitteistamme. Pitää luottaa siihen, että kansa osaa valita eduskuntaan juuri ne puolueet, jotka he haluavat, Marin sanoi alkuillasta.

Marinin hallitus romahti

Suomalaisten huhtikuinen työviikko alkaa hallituspohjaa spekuloidessa. Pölyn laskeutuessa alkavat tunnustelut tulevan hallituksen kokoonpanosta.

Marin toisti sdp:n illan aikana moneen kertaan, kuinka eduskuntavaaleissa on ollut kyse arvoista. Sdp vei vaalikeskustelua siihen suuntaan, että vain sdp:tä äänestämällä saattoi estää porvarihallituksen tai Marinin sanoin "sinimustan hallituksen" syntymisen.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin arvioi, että ihmiset äänestivät arvojensa mukaisesti sdp:tä. Kuva: Mauri Ratilainen

Vihervasemmiston taktisesta äänestämisestä tuli näin ollen näiden selkeä vaalien ilmiö. Se näkyi kaikkein selvimmin Helsingissä, jossa vihreiden äänestäjät pyrkivät omilla äänillään estämään oikeistohallituksen tulon. Se nosti sdp:tä ja romahdutti vihreät.

Vihreiden lisäksi myös muut pienemmän puolueet kärsivät selvästi taktisesta ja blokkiutuneesta äänestämisestä.

Pienemmistä puolueista kuului murinaa taktisen äänestämisen vaikutuksista, joka pudotti nykyhallituksen kannatusta.

– Näistä vaaleista haluttiin tehdä pääministerivaalit, vaikka kyseessä ovat eduskuntavaalit. Valitettavasti tässä on käynyt juuri niin, ja se on isojen puolueiden etu, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi.

Kokoomuksesta tuli eri hallitusyhdistelmiin sopiva keskustaoikeistolainen sovittelija sen jälkeen, kun sdp valitsi kärkikohteekseen perussuomalaiset.

Sdp voitti taktisia ääniä

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen piti näiden vaalien kärkevää kilpailuasetelmaa hyvänä kansanvallan kannalta. Ainakin se toi sosiaalidemokraateille ääniä.

– Nyt on ollut selkeä asetelma. Retoriikka on olut kovaa puolin ja toisin, mutta siinähän ei ole mitään pahaa, että puolueissa on eroja ja nämä erot tulevat esiin vaaleissa, Mäkynen sanoi sdp:n vaalivalvojaisissa.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho näkee sdp:n jakaneen Suomen mustavalkoisesti kahteen leiriin.

– Vasemmiston aggressiivisuus ja sotaisuus on ollut hämmästyttävää. Sanna Marin on vihjannut suoraan, että sieltä tulee fasistihallitus, jos ihmiset eivät äänestä sdp:tä, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa näytti vielä alkuillasta siltä, että hiljaisessa vedessä kala kutee. Puolueesta näyttää pysyvästi tulleen yksi isoista, ja varteenotettava ehdokas myös hallitusvastuuseen vaikeassa taloustilanteessa.

""Jos lopputulos on ennusteen kaltainen, varmasti alkavat porvaripohjaa kasaamaan.""

Li Andersson