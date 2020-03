Kotimaa

Postin johtajille maksetaan pian 2X-bonus, jossa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta: ''Liittyy eräisiin aikaisempien vuosien projekteihin''

Julkaistu: 27.3.2020 klo 6:00

Postissa on päätetty palkita yhtiön ylimpiä johtajia vuosina 2020, 2021 ja 2022 erityisillä 2X-bonuksilla, jossa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta. Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan mukaan palkitsemisessa on kyse aiempien vuosien projekteista. Johdon palkkiot ovat hänen mukaansa tavoitteisiin nähden kohtuullisella tasolla.