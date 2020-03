Postin kotiinkuljetus muuttui: tavaraa ei enää luovuteta suoraan käteen, eikä asiakas kuittaa lähetystä – Kotimaan posti kulkee vielä normaalisti

Postilla on yli 20 000 kohtaamista päivässä eri puolilla maata yritysten ja sairaaloiden ovilla tai ihmisten kotiovilla. Tällä hetkellä Posti pystyy kuljettamaan kaikki ruuan verkkokauppojen tilaukset.

Posti on ottanut kotiinkuljetuksissa käyttöönsä täysin uudenlaiset toimintatavat koronavirustilanteen vuoksi – kotiinkuljetus tapahtuu nyt kontaktittomalla mallilla.

Kuljettaja ei luovuta lähetystä enää asiakkaan käteen, vaan asettaa sen maahan tai muuhun sopivaan paikkaan, soittaa ovikelloa tai koputtaa ja siirtyy sitten muutaman metrin päähän.

– Näin tehdään, koska meillä on ensisijainen huoli oman henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyden turvaamisesta, Postin paketti- ja verkkokaupasta vastaava liiketoimintajohtaja Arttu Hollmérus kertoo.

Asiakas ei myöskään tee enää kuittauksia, eli kuljettajien työvälineitä ei anneta hänen käteensä, vaan kuljettaja kuittaa lähetykset itse.

– Kuljettajat kiinnittävät hygieniaan huomiota, ja meillä on lisäksi desinfiointivalmius kaikkeen kalustoon. Seuraamme THL:n ohjeita ja meillä on myös viranomaisyhteistyötä nyt, kun valmiuslaki on otettu käyttöön.

Hollméruksen mukaan asiakas voi noutaa paketin noutopisteestä ilman että kukaan ottaa käteen asiakkaan puhelinta. Posti voi kuitata lähetyksen asiakkaan puolesta.

– Tämä alleviivaa hygienian tärkeyttä.

Postilla on nyt erityiset ohjeet sairaalatoimituksiin

Hollmérus muistuttaa THL:n kannasta, jonka mukaan koronaviruksen tarttumisen riski pinnoista ei ole merkittävä.

THL:n mukaan pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä. Koronavirukset ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, etenkään vaihtelevissa lämpötiloissa.

Pintojen kautta tarttumisen riski on olennainen lähinnä sairaalassa, missä on paljon sairaita ja oireilevia potilaita.

– Postilla on nyt erityiset ohjeet sairaalatoimituksiin ja tarkempia ohjetta kuljettajille. Noutopisteillä on tehty tarkennuksia hygieniaan.

"Pystytään kuljettamaan ruuan verkkokauppojen tilaukset"

Tällä hetkellä Postin paketit kulkevat Suomessa normaalisti.

– Ainoastaan ulkomaan toimitusten kanssa on jouduttu poikkeusjärjestelyihin muun muassa lentorajoituksista johtuen. Tiettyihin kohteisiin on viiveitä, joista löytyy maakohtaisesti tietoa verkkosivuiltamme.

Maarahti liikkuu rajojen yli, mutta voi kestää hieman pidempään, että tavarat saapuvat ulkomailta ja menevät perille sinne.

Tällä hetkellä Posti pystyy kuljettamaan kaikki ruuan verkkokauppojen tilaukset. Posti toimii ruuan verkkokaupassa useiden kauppiaiden kumppanina.

– Haaste on keräilyn puolella ruokakaupoissa, koska tilauksia tulee niin paljon.

Hollméruksen mukaan Posti pystyy hoitamaan vielä moninkertaisen volyymin kotiinkuljetuksissa verrattuna nykytilanteeseen, mutta ensisijainen huoli on oman henkilöstön terveydestä.

– On vielä hieman liian aikaista sanoa, mitä tässä tapahtuu kuljetusten volyymeille. Kotiinkuljetus on jo suositumpaa kuin normaalisti.