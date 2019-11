Postin lakko alkoi: aktivoi lehden digitunnukset

SLP Kustannuksen Kainuussa ilmestyvien lehtien varhaisjakelu toimii normaalisti myös tulevan Postin lakon aikana. Varhaisjakelusta vastaa Kainuussa SLP Jakelu.

Pos­ti hoi­taa täl­lä het­kel­lä myös päi­vä­kan­nos­sa ole­vien Kainuun lehtien ja­ke­lun. Kun lakko alkaa maanantaina, saattavat pos­tin ja­ke­lu­a­lu­eel­la ole­vat ti­laa­jat jäädä il­man paperileh­teä.

Var­min tapa pääs­tä tuo­reel­taan kiin­ni alu­een uu­ti­siin, on ak­ti­voi­da di­gi­taa­li­set pal­ve­lut, jotka kuu­luvat val­miik­si jo­kai­sel­le leh­den ti­laa­jal­le. Tunnukset pystyy aktivoimaan lehtien asiakaspalveluissa ja verkkosivuilla www.kainuunsanomat.fi .

Postin häiriötiedotteen mukaan Posti on varautunut lakkoon poikkeusjärjestelyin, jotta asiakkaille luvatut palvelut pystytään varmistamaan mahdollisimman hyvin. Häiröitä voi kuitenkin syntyä.

PAU on ilmoittanut, että postin- jakelu, käsittely ja kuljetus ovat lakossa kaksi viikkoa 11.11. alkaen, jos työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta päästä työnantajan kanssa sopuun. Lakko on alkamassa maanantaina. Sovittelua jatketaan keskiviikkona 13. marraskuuta. PAUn hallitus on koolla perjantaina.

Lakko koskee noin 9 000 työntekijää.

Lakko vaikuttaa monin tavoin. Kirjeissä viiveet voivat olla viikkoja. Asiakas helpottaa kirjeiden käsittelyä huolellisilla merkinnöillä.

Aikakauslehtiä jaetaan postin päiväkannossa. Näissä jakelu häiriintyy ja viiveet voivat olla jopa viikkoja.

Paketit kulkevat myös lakon aikana, mutta toimituksissa voi olla useampien päivien viiveitä. Pakettien käsittely on suurelta osin koneistettu.