Kotimaa

Presidentin hyvä olla mukana venäläisturistipäätöksessä, sanoo konsulipäällikkö – "Aika epätodennäköistä, että venäläisten tulo Suomeen kokonaan pysähtyisi"

Julkaistu: 1.8.2022 klo 22:08

Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan mahdollisilla viisumirajoituksilla on ulkopoliittisia seurauksia, joista koko ulkopoliittisen johdon presidentti mukaan lukien on oltava tietoinen. Vaihtoehtojen valmistelu on edennyt niin, että poliittinen keskustelu niistä voi alkaa. Kokoomusnuoret aloitti tiedotuskampanjan venäläisturisteille.