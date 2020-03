Presidentin kanslia ryhtyi koronavirustoimiin: Tapaamisissa ei enää kätellä, virkamatkoja rajoitetaan ja presidentinlinnaan ei oteta toistaiseksi vierasryhmiä

Kanslian henkilökuntaa kehotetaan välttämään riskialueille matkustamista vapaa-ajallaan. Tarkat toimintaohjeet on annettu myös siltä varalta, jos joku epäilee altistuneensa koronavirukselle tai saa oireita työpaikalla.

Tasavallan presidentin kanslia kertoo aloittaneensa toimenpiteet koronavirukseen liittyen. Kanslia on antanut ohjeet henkilökunnalleen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ohjeet vaikuttavat kanslian koko henkilökunnan toimintaan.

Kanslian mukaan viime viikosta alkaen tapaamisissa ei ole enää kätelty. Kokouksiin osallistumiset ja virkamatkat rajoitetaan vain välttämättömiin tapauksiin ja ensisijaisesti käytetään videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi Presidentinlinnaan ei toistaiseksi oteta vastaan vierasryhmiä.

Kanslian henkilökuntaa kehotetaan välttämään riskialueille matkustamista vapaa-ajallaan. Tarkat toimintaohjeet on annettu myös siltä varalta, jos joku epäilee altistuneensa koronavirukselle tai saa oireita työpaikalla.

"Tämän lisäksi jokaisen työntekijän on tunnollisesti noudatettava viranomaisten antamia suosituksia. Niistä tärkeimpiä on jokaisen oman vastuun ymmärtäminen tartuntojen leviämisen estämisessä", presidentin kanslian tiedotteessa todetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina, että Suomessa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on todettu Helsingin ja Uudenmaan, yksi Pirkanmaan ja yksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, joka liittyy matkailuun Pohjois-Italiassa. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 23 koronavirustartuntaa.