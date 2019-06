Presidentti Niinistö lupasi Etelä-Korealle diplomaattisia palveluksia – Maat myös tiivistävät startup-yhteistyötä ja avaavat lentoreitin

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin valtiovierailusta jäi käteen uusi lentoreitti, maiden välistä talousyhteistyötä vahvistavat "yhteisymmärryspöytäkirjat" sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistön lupaus diplomaattisista palveluksista Korealle.

– Me tiedämme hyvin, että Korean niemimaa on maailmanpolitiikan polttopisteessä, ja voisi sanoa, että rauhanpolitiikan polttopisteessä, Niinistö luonnehti lehdistötilaisuudessa ja kiitti presidentti Jae-iniä tämän rauhantyöstä Pohjois-Korean kanssa.

Niinistö lupasi, että Suomi on valmis tarjoamaan "hyviä, diplomaattisia palveluksia sikäli, kun niille on tarvetta".

Jae-in kiitti Niinistön tarjousta diplomaattisesta avusta ja kehui Suomen diplomaattisia rauhanpyrkimyksiä.

Presidenteiltä kysyttiin, voitaisiinko Suomessa järjestää uudet keskustelut Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä aseistariisunnan edistämiseksi.

Niinistön mukaan tällaista pyyntöä ei ole esitetty. Jae-in taas arvioi, ettei tällaiselle tapaamiselle ole juuri nyt tarvetta.

– Kolmannen osapuolen järjestämälle huippukokoukselle Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä tuskin on tarvetta tällä hetkellä, koska näillä tahoilla on jo keskusteluyhteys käynnissä, Jae-in sanoi.

Etelä-Korea haluaa Suomesta startup-oppia

Jae-in ja Niinistö kertoivat, että Suomi ja Etelä-Korea lisäävät taloudellista yhteistyötä varsinkin energiasektorilla, startup-yritysten saralla ja tulevaisuuden toimialoilla, kuten 5g-teknologioissa ja tekoälyssä.

– Suomesta avataan suora lentoyhteys Busaniin ja startup-yrityksissä ja innovaatiosektorilla tiivistetään yhteistyötä, Niinistö sanoi.

Etelä-Korea haluaa oppia kasvuyritysten kentältä, joka on Suomessa selvästi uskaliaampi.

Teknologiajättien hallitseman Korean yrityselämässä epäonnistumisia pelätään liikaa. Se sopii huonosti startup-maailmaan, jossa valtaosa yrityksistä kaatuu muutamien vuosien kuluessa.

Itä-aasialaiseen tapaan yhteistyöaikeista allekirjoitettiin Helsingissä "yhteisymmärryspöytäkirjat" start-upeista, tasa-arvosta sekä energia-alan yhteistyöstä.

Suomi ja Etelä-Korea aikovat presidenttien mukaan tiivistää yhteistyötä myös tasa-arvosektorilla. Tälläkin saralla oppi suuntautuu etupäässä Suomesta Koreaan.

– Suomen kyky rakentaa hyvinvointivaltiota antaa toivoa muille. Väestön ikääntyminen on haaste niin Suomelle kuin Etelä-Korealle, Jae-in sanoi.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kiinnostanut eteläkorealaisia aiemminkin.

Askeleen vasemmalle viimeisimmissä vaaleissaan ottanut maa löytänee sosiaalipolitiikassa helposti yhteisen sävelen Antti Rinteen (sd.) uuden hallituksen kanssa.

Tutkija: Pohjois-Korean toukokuun asekokeet olivat osa "tavallista sykliä"

Pohjois-Korean nousua Helsingin-keskusteluiden agendalle avittivat maan toukokuussa tekemät ohjus- ja asekokeet, joista Pohjois-Korea oli sitä ennen pidättäytynyt noin vuoden ajan.

Etelä-Korean presidentti sanoi, että tilanne Pohjois-Korean kanssa on mennyt pitkällä välillä hieman parempaan suuntaan.

Vaikka Pohjois-Korea teki hiljattain asekokeita, se ei ole testannut ydinaseita syyskuun 2017 jälkeen, Jae-in muistutti.

Itä-Aasian asiantuntija, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen sanoo, etteivät viime kuun asetestit juuri yllättäneet ketään Korean tilannetta seuraavia.

– Pohjois-Korea toimii sellaisella syklillä, että ensin provosoidaan, ja tilanteen rauhoittamiseksi maahan yleensä luvataan talousapua. Kun hyödyt on käytetty, maa jatkaa provokaatioita uudestaan, Sinkkonen sanoo.

Sinkkonen yhtyy Etelä-Korean presidentin näkemykseen siitä, että toukokuun asekokeet eivät olleet erityisen huolestuttavia, koska kyse oli vain lyhyen kantomatkan ohjuksista.

Ydinaseriisunta seisoo paikallaan

Ratkaisun avaimet Pohjois-Korean tilanteessa ovat suurvaltojen käsissä, ja siksi tilanne seisoo nyt paikallaan, Sinkkonen sanoo.

– Etelä-Korea ei yksin pysty juuri edistämään ydinaseriisuntaa, vaan siihen tarvitaan Yhdysvaltoja ja Kiinaa, mutta tällä hetkellä niiden jäiset välit tarkoittavat sitä, että Pohjois-Korean tilanne ei paljoa etene.

Sinkkosen mukaan Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean kahdenväliset neuvottelut voisivat johtaa tuloksiin, jos odotukset asetettaisiin realistisiksi ja asiantuntijat otettaisiin paremmin mukaan valmisteluun.

Hänen mukaansa Pohjois-Korea ei luota kunnolla edes Kiinaan, joten ydinaseet ovat maan ainoat turvatakuut. Ydinasestatus on jopa kirjattu Pohjois-Korean perustuslakiin.

– Siksi Pohjois-Korean ydinaseriisunnassa tulisi pyrkiä pikavoittojen sijaan pieniin kerta-askeleisiin, jos edistystä halutaan.

Maita yhdistävät naapurit

Suomen ja Etelä-Korean keskustelujen anti jäi lopulta vähäiseksi, kuten ennalta odotettiin.

Mailla on enemmän erottavia kuin yhdistäviä tekijöitä: ne ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti etäisiä ja kahdenvälistä kauppaa käydään varsin vähän.

Yhteistä on, että Suomi ja Korea ovat vientivetoisia avotalouksia, joilla on suurvallat naapureinaan.

Etelä-koreassa sen geopoliittisesta sijainnista sanotaan, että valtio on katkarapu kahden valaan – Japanin ja Kiinan – välissä.

Vientivetoisuuden vuoksi Suomen ja Korean yhteinen intressi on pyrkiä ylläpitämään kansainvälistä, monenkeskistä vapaakauppaa, jota uhkaa etenkin Yhdysvaltain johdolla nouseva protektionismi ja kauppasota Kiinan kanssa.

Tätä sivuttiin presidenttien keskusteluissa, ja Niinistö lupasi, että Suomi edistää asiaa myös pian alkavalla EU:n puheenjohtajakaudellaan.

Päällimmäisenä keskusteluista jäivät käteen maiden johtajien esittämät kohteliaisuudet ja kehut toisensa valtioita kohtaan.

Se oli odotettavaa, koska 13 vuoden tauon jälkeisessä Suomen-vierailussa kyse oli etupäässä diplomatiasuhteiden ylläpidosta.

Presidentti Moon Jae-in osallistuu maanantaina myös Helsingin kaupungin järjestämälle lounaalle, tapaa eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen ja vierailee Aalto-yliopistossa.

Tiistaina presidentti Moon Jae-in tapaa pääministeri Antti Rinteen Kesärannassa. Lisäksi hän puhuu kongressikeskus Paasitornissa järjestettävässä yritysfoorumissa yhdessä presidentti Niinistön kanssa ja laskee seppeleen Hietaniemen hautausmaalle.

Rouva Kim Jung-sook tutustuu Uuteen lastensairaalaan ja vierailee Designmuseossa yhdessä rouva Jenni Haukion kanssa.