Presidentti Niinistö Ylen kyselytunnilla al-Holista: ''On äärimmäisen tärkeää, että hallitus nyt kokoaa tämän ajattelun''

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi lauantaina Ylellä al-Holin tapausta. Asiasta esitettiin Niinistölle kysymys presidentin kyselytunnilla, johon kansalaiset saivat soittaa. Niinistö ei kuitenkaan kommentoinut, pitäisikö leirillä olevat suomalaisnaiset ja lapset kotiuttaa. Hän sanoi odottavansa hallituksen päätöstä, jonka on määrä tulla pian.

– Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hallituksella on tarkoitus huomenna linjata. Minä en valitettavasti kovin mielelläni lähde luomaan sitä painetta, että minä linjaan tässä ja hallitus huomenna linjatkoon mitä linjaa, Niinistö sanoi.

Hän korosti, että asiassa on otettava huomioon monia inhimillisiä seikkoja.

– Toisaalta sitten on syytä paneutua aika tarkkaan myös turvallisuustekijöihin. Ei pelkästään siellä vaan myöskin täällä (Suomessa). Ehkä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että muissa Pohjoismaissa ja aika pitkälti Euroopassakin linjana on toistaiseksi ollut se, että haetaan orpoja ja sairaita lapsia, Niinistö totesi Ylellä.

Presidentin mukaan ongelmana al-Hol -asiassa on ollut se, että liikkeellä on erisuuntaisia tietoja.

– Se on varmasti tässä nyt hämmentänyt melkoisesti tuota julkista keskustelua.

– En minäkään ihan selkoa ole saanut, mitä kaikkea tässä on jo tapahtunut. Senkin vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että hallitus nyt kokoaa tämän ajattelun. Maanantaina me kaikki varmasti tiedämme hallituksen linjan, Niinistö sanoi Ylen lähetyksessä.

Hänen mukaansa nyt ollaan tilanteessa, jossa kukin pyrkii puhumaan sen tiedon varassa, joka häntä miellyttää eniten.

Al-Holin leirillä on lukuisia suomalaisia naisia ja lapsia. Viime päivinä kysymys al-Holin naisten ja lasten kotiuttamisesta on jakanut hallituspuolueita. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on linjannut, että naisia ei tule tuoda Suomeen leiriltä, vaan pelkästään lapset.

Tiistaina hallitus joutuu ottamaan kantaa myös al-Holia koskevaan välikysymykseen. Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan hallitus muodostaa linjansa tiistain välikysymyskeskusteluun. Rkp haluaa auttaa al-Holin lapsia.

– Niin kuin oikeuskansleri sanoi, on äärimmäisen raskaat velvoitteet, että lapsia pitää suojella. He ovat vaarassa, sanoo Adlercreutz.

– Mitä tehdään äitien kanssa: On faktisesti hyvin vaikeaa auttaa yhtä, mutta ei toista, hän pohtii.

Adlercreutzin mukaan lasten oikeudet nousevat kysymyksessä tärkeimmiksi.

Lauantaina myös suomalaiset lapsijärjestöt Barnavårdsföreningen i Finland, Nuori kirkko, Parasta Lapsille, SOS-Lapsikylä, Suomen World Vision, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja Yhteiset Lapsemme ottivat al-Holin leirillä olevien tilanteeseen kantaa. Ne muistuttivat yhteisessä lausumassaan, että jokaisella lapsella on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen valossa oikeus elämään, terveydenhoitoon, koulutukseen ja turvallisuuteen. Järjestöjen mukaan nämä oikeudet jäävät leirin epäinhimillisissä olosuhteissa toteutumatta.

"Lapsen oikeuksien sopimus on Suomea velvoittava ja YK:n lapsen oikeuksien komitean valvoma sopimus. Sopimuksen perusteella Suomen tulisi tuoda suomalaiset lapsensa takaisin Suomeen mahdollisimman pian. Lasten pelastaminen ei siis ole mielipidekysymys, vaan Suomea velvoittava toimenpide", järjestöt toteavat.