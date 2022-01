Prikaatilla korona 342 varusmiehellä – tartuntahuippua ennustetaan tälle viikolle

Koronatartunnat Kainuun prikaatissa leviävät vauhdilla. Prikaatin mukaan varuskunnassa on todettu koronatartunta yhteensä 342 varusmiehellä. Varuskunnan terveysaseman mukaan merkittävä osa varusmiehistä jää palaamatta lomalta koronatartunnan tai karanteenin vuoksi. Perjantaina prikaati kertoi 169 tartunnasta.

Eristysaika sekä altistuneiden muista erillään olemisaika on Puolustusvoimissa seitsemän vuorokautta. Mikäli 7. vuorokauden pikatesti ei ole negatiivinen, aika jatkuu kymmenteen päivään ja edelleen 14. päivään tarvittaessa. Kotona sairastaville määrätään automaattisesti kymmenen päivän erillään olo, sillä siviiliterveydenhoitoon on haastavampi päästä testattavaksi.

Varuskunnassa on otettu käyttöön lisää lepo-osastoja eri kiinteistöistä. Prikaatin mukaan sairastuneet ovat hyvin lieväoireisia, jopa oireettomia. Arvio on, että tartuntahuippu tulee tällä viikolla vastaan ja tammikuun loppupuoli on kiireistä varuskunnan terveydenhuollossa.

Koulutukseen palanneet varusmiehet palvelevat kevennetysti. Muun muassa ase- ja ampumakoulutus toteutetaan normaalisti lukuun ottamatta ampumaradan ja varuskunnan välisiä siirtymisiä, joista suoriudutaan ajoneuvoilla.

– Koulutus toteutetaan pienryhmissä terveiden osalta. Altistuneet muista erilleen asetetut otetaan mukaan koulutukseen heti heidän vapauduttuaan, mutta heille ei järjestetä fyysisesti rasittavaa koulutusta 30 ensimmäisen vuorokauden aikana, kertoo prikaatin tiedottaja Satu Hujanen .

Varuskunnassa on siirretty yhdessä yksikössä terveitä varusmiehiä telttamajoitukseen, kun tupia on tarvittu altistuneiden varusmiesten käyttöön. Varusmiehillä on ollut käytössä ilmakaariteltta.

Kainuun prikaati siirtyi viikonvaihteessa koulutusjaksotteluun, jossa varusmiehet ovat osastoittain neljä viikkoa palveluksessa ja pääosin kaksi viikkoa vapaalla muusta palveluksesta.

Neljän koulutusviikon aikana koulutusta tapahtuu varuskunnassa, lähiharjoitusalueella ja maastoharjoituksissa joustavasti osastojen kohtaamatta toisiaan.