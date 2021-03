Prikaatilla uusi koronatartunta – eristyksessä 17 positiivista potilasta

Kainuun prikaatissa maanantaina otetuista koronanäytteistä yksi todettiin positiiviseksi, kertoo Kainuun prikaati.

Tällä hetkellä varuskunnan terveysasemalla on 17 koronapositiivista ja yksikkökaranteenissa 42 altistunutta varusmiestä.

Yksikkökaranteenissa varusmiehet ovat tuvittain. Yhdessä tuvassa on 1-5 henkilöä.

Prikaatin mukaan heille pyritään järjestämään koulutusta ja liikuntamahdollisuuksia koronaturvallisesti. Karanteenit päättyvät tuvittain eri aikaan riippuen altistuksen ajankohdasta.

Kainuun sote ei puolestaan ole löytänyt yhtään koronatartuntaa viikonlopun jälkeen. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan suunta on parempaan päin.

THL:n mukaan Suomessa on tänään kirjattu 420 uutta koronavirustartuntaa. Uusien tartuntojen määrä on laskussa. Uusia tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta todettu 8 868, eli 505 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneillä kahdella viikolla.