Prikaatilla vielä tusina koronapotilasta – heinäkuussa sairastunut 153 varusmiestä

Kainuun prikaatissa on kamppailtu kesän aikana koronaa vastaan. Heinäkuun aikana positiivisen koronanäytteen on antanut 153 varusmiestä, mutta nyt tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Prikaatin tiedottaja Satu Hujanen kertoo, että tällä hetkellä varuskunnassa on 12…