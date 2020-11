Prinsessa Diana astelee The Crown -sarjaan

Britannian kuninkaallisista kertovan brittiläisen draamasarjan, The Crownin odotettu neljäs kausi tulee tänään sunnuntaina Netfllixille.

Windsorien perhettä ja Elisabet II :n valtakauden tapahtumia 1940-luvun lopulta saakka seuranneessa sarjassa siirrytään uuden kauden myötä 1980-luvulle. Mukaan tulee uusia henkilöhahmoja, joista odotetuin lienee prinsessa Diana. 16–28-vuotiasta Dianaa näyttelee Emma Corrin.

Näyttelijä luonnehtii tiedotteessa prinsessaa henkisesti vahvaksi ihmiseksi ja rakkauden lähettilääksi. Rooliinsa hän valmistautui lukemalla kirjoja ja katsomalla dokumentteja. Esimeriksi Netflixin Diana: In Her Own Words -dokumentin hän arvelee katsoneensa yli sata kertaa. Lisäksi hän on tavannut Dianan yksityissihteerin Patrick Jephsonin, joka nosti esiin muun muassa Dianan huumorintajun.

Kuvioihin ilmestyy myös Britannian rautarouva, pääministeri (1979–1990) Margaret Thatcher, jota näyttelee Gillian Anderson .